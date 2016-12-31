31 декабря 2016 г.
последняя новость: 18:18
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:16 Стрельба в центре Газы: столкновения между сторонниками Аббаса и Дахлана
16:41 Апелляционный суд Египта подтвердил право правительства на передачу островов в Тиранском проливе Саудовской Аравии
13:43 "Аль-Масдар": российские самолеты бомбят бензовозы "Исламского государства"
12:58 Взрыв на севере Синая, погибли офицер полиции и военнослужащий
12:25 Прекращение огня в Сирии: продолжаются бои около Дамаска и на юге страны
10:15 Начальник генштаба Иордании: танки и ракеты боевиков ИГ уже неподалеку от Голанских высот
09:15 Теракт на рынке в Багдаде, десятки погибших
08:11 Израиль разрешил доставить в Газу бытовой газ и дизельное топливо
22:05 Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Сирии
20:56 Курды заявляют, что отбили атаку ИГ на севере Сирии и уничтожили десятки боевиков
Ближний Восток

Апелляционный суд Египта подтвердил право правительства на передачу островов в Тиранском проливе Саудовской Аравии

время публикации: 16:41 | последнее обновление: 16:41 блог версия для печати фото
Апелляционный суд Египта подтвердил право правительства на передачу островов в Тиранском проливе Саудовской Аравии

Высший апелляционный суд Египта принял сторону правительства страны и отменил постановление нижестоящих инстанций о незаконности соглашения по передаче Саудовской Аравии островов Тиран и Санафир в Красном море.

В конце минувшей недели правительство утвердило подписанную еще в апреле 2016 года сделку и передало ее на ратификацию в парламент страны.

Напомним: соглашение было подписано в ходе апрельского визита в Каир короля Саудовской Аравии Салмана, вместе с договорами об оказании Каиру многомиллиардной финансовой помощи. Переговоры по данному вопросу продолжались около шести лет.

Поскольку договор пересматривал ряд параграфов мирного соглашения между Израилем и Египтом, он требовал санкции еврейского государства и США, выступившими гарантом кэмп-дэвидских соглашений. Это согласие было получено.

После заключения договора по Египту прокатились демонстрации против передачи королевству суверенной территории. В ходе манифестаций президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси называли предателем и сыном еврейки.

Следует отметить, что на острове Тиран расположен пост миротворческого контингента ООН.

Правительство Египта утверждает, что острова всегда принадлежали Саудовской Аравии, а в 1950-х годах были взяты Египтом в аренду. Критики действующей власти утверждают, что передачей стратегически важных островов Египет расплачивается за полученные у Саудовской Аравии ссуды.

В июне египетский суд признал соглашение незаконным, однако в начале декабря Египетский государственный совет рекомендовал суду аннулировать это постановление.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 декабря 2016 г.
Правительство Египта утвердило передачу Саудовской Аравии островов в Тиранском проливе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 июня 2016 г.
Египетский суд запретил передачу Саудовской Аравии островов Тиран и Санафир
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 апреля 2016 г.
Демонстранты в Каире: "Сын еврейки продал Египет саудитам"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 апреля 2016 г.
Яалон: Израиль дал письменное согласие на передачу островов Саудовской Аравии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 апреля 2016 г.
Спорные острова недалеко от Шарм аш-Шейха перешли к Саудовской Аравии







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 31 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016