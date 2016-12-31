Апелляционный суд Египта подтвердил право правительства на передачу островов в Тиранском проливе Саудовской Аравии

Высший апелляционный суд Египта принял сторону правительства страны и отменил постановление нижестоящих инстанций о незаконности соглашения по передаче Саудовской Аравии островов Тиран и Санафир в Красном море.

В конце минувшей недели правительство утвердило подписанную еще в апреле 2016 года сделку и передало ее на ратификацию в парламент страны.

Напомним: соглашение было подписано в ходе апрельского визита в Каир короля Саудовской Аравии Салмана, вместе с договорами об оказании Каиру многомиллиардной финансовой помощи. Переговоры по данному вопросу продолжались около шести лет.

Поскольку договор пересматривал ряд параграфов мирного соглашения между Израилем и Египтом, он требовал санкции еврейского государства и США, выступившими гарантом кэмп-дэвидских соглашений. Это согласие было получено.

После заключения договора по Египту прокатились демонстрации против передачи королевству суверенной территории. В ходе манифестаций президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси называли предателем и сыном еврейки.

Следует отметить, что на острове Тиран расположен пост миротворческого контингента ООН.

Правительство Египта утверждает, что острова всегда принадлежали Саудовской Аравии, а в 1950-х годах были взяты Египтом в аренду. Критики действующей власти утверждают, что передачей стратегически важных островов Египет расплачивается за полученные у Саудовской Аравии ссуды.

В июне египетский суд признал соглашение незаконным, однако в начале декабря Египетский государственный совет рекомендовал суду аннулировать это постановление.