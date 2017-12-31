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31 декабря 2017 г.
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Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по сектору Газы

время публикации: 00:46 | последнее обновление: 01:06 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по сектору Газы
Во многих израильских населенных пунктах, расположенных около границы сектора Газы, сработали сирены "Цева адом"
Cистема ПРО "Железный купол" сбила две ракеты, выпущенные из Газы

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ночь на воскресенье, 31 декабря, нанесли удар по цели в южной части сектора Газы.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, атаке подвергся наблюдательный пункт террористической организации ХАМАС, находящейся у власти в секторе.

Палестинские источники сообщили о взрывах, которые были слышны в районе Рафаха. Информация о пострадавших не поступала.

Удар был нанесен в ответ на ракетный обстрел израильской территории в пятницу, отмечает армейская пресс-служба.

Напомним, 29 декабря в 11:45-11:48 во многих израильских населенных пунктах, расположенных около границы сектора Газы, сработали сирены "Цева адом", предупреждающие о возможном ракетном обстреле. Сирены были слышны во всех населенных пунктах местных советов Шаар а-Негев и Сдот Негев.

Около полудня военные сообщили, что система ПРО "Железный купол" сбила две ракеты, выпущенные из Газы. Третья ракета попала в один из домов в Кфар Азе, причинен ущерб. Пострадавших в результате ракетного обстрела не было.

Террористы обстреляли израильскую территорию в то время, когда неподалеку от границы с Газой проходила церемония, посвященная 24-му дню рождения Орона Шауля – одного из израильских военнослужащих, которые были похищены и, по всей видимости, убиты боевиками ХАМАСа во время операции "Нерушимая скала" летом 2014 года. На церемонии присутствовали министр связи Аюб Кара ("Ликуд") и председатель "Сионистского лагеря" Ави Габай. После отбоя тревоги мероприятие продолжилось.

Танки, артиллерия и военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли ответные удары по целям в секторе Газы.

"Палестинский информационный центр" ХАМАСа и агентство Safa, офисы которых расположены в Газе, передали, что израильские военные обстреляли контрольно-пропускной пункт и полигон боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" в районе Аш-Шуджайя, к востоку от города Газа. О пострадавших не сообщалось.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Декабрь. 12 обстрелов. 21 ракета. 7 ракет сбиты "Железным куполом". Нет пострадавших (по данным на 31 декабря).

Ноябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Октябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Сентябрь. Ни одного обстрела не зафиксировано.

Август. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Июль. 2 обстрела. 2 ракеты. Пострадавших нет.

Июнь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 декабря 2017 г.
ЦАХАЛ нанес ответные удары по целям в Газе после обстрела израильской территории
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 декабря 2017 г.
Система ПРО "Железный купол" сбила две ракеты, выпущенные из Газы, одна ракета попала в дом







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