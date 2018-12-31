Гражданин США приговорен в ПА к пожизненному заключению за продажу земли евреям

Суд Рамаллы вынес приговор по делу жителя Восточного Иерусалима Исама Акеля, который выступил в качестве посредника при заключении сделки о продаже евреям недвижимости в Старом городе.

Предприниматель, у которого есть и американское гражданство, приговорен к пожизненному заключению. В обвинении его действия квалифицировались как "продажа палестинской земли вражескому государству".

Согласно действующему на территории Палестинской администрации законодательству, продажа земель евреям карается смертью. Однако председатель ПНА Махмуд Аббас избегает утверждать подобные приговоры, заменяя их на пожизненное заключение.

22 ноября пресс-секретарь движения ФАТХ на Западном берегу Усама Кавасме признал, что палестинские службы безопасности, арестовывающие арабских жителей Восточного Иерусалима, продающих земли евреям, действуют по прямому указанию Махмуда Аббаса.

Израиль пытался оказать на ПА давление с тем, чтобы добиться освобождения Акеля. В частности, был задержан палестинский «губернатор» Иерусалима Аднан Рейт. Эта мера не возымела ожидаемого результата.

24 декабря служба контрразведки Палестинской автономии сообщила о предотвращении продажи евреям 300 гектаров земли и трех зданий, принадлежащих арабам.

Согласно сообщениям палестинских спецслужб, речь идет об участках в Иерусалиме, Рамалле, Шхеме, Хевроне, Калькилии и Салфите. В ходе борьбы с продажей земель евреям за три месяца были арестованы 44 человека.





