В Багдаде манифестанты штурмуют посольство США, посол скрылся

Манифестанты, обвиняющие США в агрессии против Ирака, пытаются взять штурмом здание американского посольства в Багдаде. В демонстрации у дипломатического комплекса участвуют сотни человек, требующих изгнать американцев с иракской территории.

Утром 31 декабря в Багдаде прошли похороны боевиков, погибших в результате американского удара по базам шиитской группировки "Катаиб Хизбалла", входящей в состав проиранского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Их участники направились в Зеленую зону – к зданию посольства США.

Демонстранты, размахивающие знаменами шиитских вооруженных группировок, жгут американские флаги и скандируют "Смерть Америке!". Телеканал "Аль-Джазира" передает, что охрана отступила внутрь комплекса, активисты поднимают на окружающей посольство стене флаги "Катаиб Хизбалла".

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на собственные источники, американский посол Мэтью Туллер покинул Багдад, его местонахождение неизвестно. По сведениям министерства иностранных дел Ирака, в посольстве находится только охрана.

Государственный секретарь Майк Помпео провел телефонные разговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, наследником престола ОАЭ принцем Мухаммадом бин Заидом, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и обсудил с ними сложившуюся ситуацию.

Напомним: в результате удара, нанесенного американской армией по базам проиранской группировки "Катаиб Хизбалла" в Ираке и Сирии погибли 25 человек, более 50 получили ранения. Среди погибших – командир "Катаиб Хизбалла" Абу Али Маданийя и еще три полевых командира.

Совет национальной безопасности Ирака опубликовал заявление, в котором обвинил США в нарушении иракского суверенитета и пригрозил пересмотреть вопрос о сотрудничестве с западной коалицией. "Защищать Ирак, военные базы и размещенный на них персонал должны только иракские военнослужащие", - говорится в его заявлении.

Исполняющий обязанности премьер-министра Адель Абдул Махди также осудил удар по базам боевиков. "Глава правительства назвал удар по иракским военным как неприемлемую и подлую атаку, которая будет иметь опасные последствия", - сообщила его канцелярия.





