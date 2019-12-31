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NEWSru.co.il :: Ближний Восток31 декабря 2019 г., 13:46

Манифестанты ворвались в посольство США в Багдаде, здание горит

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Манифестанты ворвались в посольство США в Багдаде, здание горит Манифестанты ворвались в посольство США в Багдаде, здание горит

Десятки участников манифестации против американского присутствия в Ираке прорвались на территорию посольства США в Багдаде. Они подожгли лобби на входе в дипломатическую миссию. Полиция применила слезоточивый газ. В районе посольства слышны выстрелы.

Как передает телеканал "Аль-Джазира", участников манифестации призывают не заходить в посольство. "Ваш голос услышан", – кричат им в мегафоны. Однако неясно, будет ли услышано обращение к манифестантам.

Над бетонным забором, окружающим миссию, подняты флаги шиитских ополчений. На стенах – граффити с символикой "Катаиб Хизбалла". На входе в здание кто-то написал "Посольство закрыто именем сопротивления".

Среди манифестантов – лидеры шиитских ополчений, в том числе – глава группировки "Асаиб Ахль аль-Хак" Каис аль-Хазайль. "Никто не хочет видеть американцев в Ираке. Все зло от них, им пора убраться", – говорит он.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдул-Махди призвал манифестантов немедленно покинуть территорию посольства. "Мы осуждаем нападения на иностранные представительства. Силы охраны правопорядка сделают все, чтобы их пресечь", – сообщила его канцелярия.

Напомним: тысячи человек, большинство из которых – боевики проиранского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", собрались 31 декабря у американского посольства, протестуя против удара ВВС США по лагерям группировки "Катаиб Хизбалла". В результате бомбардировки погибли 25 человек, среди которых и представители командования.

Похороны боевиков, состоявшиеся в Багдаде утром, вылились в антиамериканскую манифестацию. Их участники устремились в Зеленую зону – району столицы, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства. Выкрикивая лозунги "Смерть Америке!" они осадили миссию США.

Из комплекса американского посольства был эвакуирован весь персонал, включая посла Мэтью Туллера. В здании остается несколько человек из состава охраны посольства. По словам очевидцев, на его крыше видны американские солдаты.



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