31 января 2017 г.
последняя новость: 16:46
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Ближний Восток

Сирийские СМИ опровергают слухи о том, что Башар Асад госпитализирован после инсульта

время публикации: 16:45 | последнее обновление: 16:45 блог версия для печати

Сирийское правительство опровергло слухи о том, что Башар Асад перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии. Согласно этому сообщению, которое цитирует агентство Reuters, "президент как обычно исполняет свои обязанности".

Сирийской агентство Sana опубликовало фотографию со встречи президента Башара Асада с бизнесменами из Дамаска, пострадавшими в результате боевых действий. В сообщении утверждается, что встреча состоялась 31 января.

Кадры с этой встречи также были показаны государственным телеканалом.

Израильская радиостанция "Решет Бет" отмечает, что это первое публичное появление Башара Асада за длительное время.

Ранее издание The Daily Sabah сообщило, что Башар Асад находится в критическом состоянии. Журналист телеканала "Аль-Джазира" Фейсал аль-Касем опубликовал "твитт" в котором сообщил, что Асад прикован к кровати, но находится в сознании.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 января 2017 г.
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