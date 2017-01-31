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Ближний Восток

Суд Ливана: гомосексуальность – не преступление

время публикации: 09:23 | последнее обновление: 10:29 блог версия для печати фото
Суд Ливана: гомосексуальность – не преступление

Ливанский суд принял прецедентное решение, в соответствии с которым гомосексуализм не может считаться уголовным преступлением. Об этом сообщает сайт gaystarnews.com.

Как отметил в вердикте судья Раби Маалуф, гомосексуальность – личный выбор, а не преступное действие. Он опирался на 183-ю статью уголовного кодекса, согласно которой человек обладает полной свободой действий, если она не нарушает прав других.

Следует отметить, что согласно 534-й статье того же уголовного кодекса запрещаются сексуальные отношения, противоречащие законам природы. Нарушители могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до года.

Отметим, в Ливане, по сравнению с другими арабскими странами, к геям относятся гораздо более толерантно. Тем не менее, ливанские власти не спешат отменять статью, оставшуюся в ливанском уголовном кодексе еще со времен французского мандата.

В мае 2016 года в Бейруте прошла манифестация против 534-й статьи, в которой приняли участие несколько десятков человек. Они требовали освободить четырех трансгендеров, арестованных на ее основании.

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