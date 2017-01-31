СБ ООН на экстренном совещании обсудит испытания баллистических ракет в Иране

Во вторник, 31 января, Совет Безопасности ООН по запросу США проведет экстренное совещание в связи с осуществленными Ираном ракетными испытаниями, сообщают международные агентства со ссылкой на постоянное представительство Швеции при ООН.

Совещание состоится сразу после консультаций по Сирии, говорится в сообщении.

Ранее Израиль потребовал от СБ ООН немедленной реакции на нарушение Ираном резолюции 2231.

30 января американский телеканал Fox News со ссылкой на официальные источники в правительстве США передал, что 29 января Иран провел испытания баллистической ракеты. Испытания проводились на полигоне Семнам, примерно в 220 км к востоку от Тегерана. Ракета пролетела 956 километров, после чего взорвалась в воздухе. Испытания признаны неудавшимися.

Резолюция ООН 2231 запрещает Ирану проведение испытаний ракет, способных нести ядерную боеголовку. По данным США, это вторые подобные испытания в Иране с июля 2016 года.