31 января 2017 г.
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Ближний Восток

СБ ООН на экстренном совещании обсудит испытания баллистических ракет в Иране

время публикации: 06:11 | последнее обновление: 06:11 блог версия для печати фото
СБ ООН на экстренном совещании обсудит испытания баллистических ракет в Иране

Во вторник, 31 января, Совет Безопасности ООН по запросу США проведет экстренное совещание в связи с осуществленными Ираном ракетными испытаниями, сообщают международные агентства со ссылкой на постоянное представительство Швеции при ООН.

Совещание состоится сразу после консультаций по Сирии, говорится в сообщении.

Ранее Израиль потребовал от СБ ООН немедленной реакции на нарушение Ираном резолюции 2231.

30 января американский телеканал Fox News со ссылкой на официальные источники в правительстве США передал, что 29 января Иран провел испытания баллистической ракеты. Испытания проводились на полигоне Семнам, примерно в 220 км к востоку от Тегерана. Ракета пролетела 956 километров, после чего взорвалась в воздухе. Испытания признаны неудавшимися.

Резолюция ООН 2231 запрещает Ирану проведение испытаний ракет, способных нести ядерную боеголовку. По данным США, это вторые подобные испытания в Иране с июля 2016 года.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 января 2017 г.
Fox News: Иран провел испытания баллистической ракеты







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Вторник, 31 января 2017 г.
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