Назначена новая дата муниципальных выборов в ПНА

Правительство Палестинской национальной администрации приняло решение о проведении 13 мая 2017 года выборы в местные органы власти. Согласно решению, голосование будет проходить как на Западном берегу, так и в секторе Газы.

В заявлении, опубликованном агентством Wafa, подчеркивается, что цель этой меры – укрепление национального единства палестинского народа, а также выражается надежда, что она будет содействовать укреплению легитимности власти.

Также сообщается, что процедура выборов будет определена Центральной избирательной комиссией.

Напомним: первые с 2005 года выборы в органы местной власти на палестинских территориях должны были состояться 8 октября 2016 года. Предполагалось, что за ними последуют выборы главы ПНА, полномочия которого истекли в 2009 году, и палестинского парламента.

Однако за месяц до голосования Верховный суд автономии запретил их проведение, удовлетворив иск, согласно которому выборы необходимо проводить и в Восточном Иерусалиме. После этого ХАМАС обвинил ФАТХ в срыве конституционного процесса.