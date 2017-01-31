31 января 2017 г.
последняя новость: 14:56
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Ближний Восток

Назначена новая дата муниципальных выборов в ПНА

время публикации: 14:45 | последнее обновление: 14:45 блог версия для печати фото
Назначена новая дата муниципальных выборов в ПНА

Правительство Палестинской национальной администрации приняло решение о проведении 13 мая 2017 года выборы в местные органы власти. Согласно решению, голосование будет проходить как на Западном берегу, так и в секторе Газы.

В заявлении, опубликованном агентством Wafa, подчеркивается, что цель этой меры – укрепление национального единства палестинского народа, а также выражается надежда, что она будет содействовать укреплению легитимности власти.

Также сообщается, что процедура выборов будет определена Центральной избирательной комиссией.

Напомним: первые с 2005 года выборы в органы местной власти на палестинских территориях должны были состояться 8 октября 2016 года. Предполагалось, что за ними последуют выборы главы ПНА, полномочия которого истекли в 2009 году, и палестинского парламента.

Однако за месяц до голосования Верховный суд автономии запретил их проведение, удовлетворив иск, согласно которому выборы необходимо проводить и в Восточном Иерусалиме. После этого ХАМАС обвинил ФАТХ в срыве конституционного процесса.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 октября 2016 г.
Верховный суд ПА отменил муниципальные выборы в Газе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 сентября 2016 г.
Суд отменил местные выборы в ПНА







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Вторник, 31 января 2017 г.
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