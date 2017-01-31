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Ближний Восток

Американские звезды иранского баскетбола не могут вернуться в Иран

время публикации: 12:25 | последнее обновление: 12:27 блог версия для печати фото
Американские звезды иранского баскетбола не могут вернуться в Иран

Американские баскетболисты Джо Джонс и Джей-Пи Принс, выступающие в иранской высшей лиге, не могут продолжить свою карьеру из-за ответа Тегерана на указ президента США Дональда Трампа, запрещающего въезд в США гражданам нескольких мусульманских стран.

Спортсмены воспользовались паузой в сезоне и отправились в Дубай развеяться. Теперь они не могут вернуться в Иран, поскольку въезд американских граждан в эту страну запрещен –официальный Тегеран аннулировал въездные визы гражданам США.

"Они в Дубае, ждут, произойдут ли какие-то изменения в ситуации, чтобы они смогли продолжить выступления. Однако на данный момент это кажется маловероятным", - сообщил газете Washington Post агент баскетболистов Эрик Флейшер.

27 января президент Трамп подписал указ о временном запрете на въезд в США граждан семи мусульманских государств, в том числе – иранцев. В ответ Иран запретил американским гражданам въезжать не его территорию.

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