31 января 2017 г.
последняя новость: 11:56
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:21 Российская дальняя авиация атаковала позиции ИГ в Сирии
09:23 Суд Ливана: гомосексуальность – не преступление
07:56 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 31 января
06:11 СБ ООН на экстренном совещании обсудит испытания баллистических ракет в Иране
20:37 В Саудовской Аравии пройдет верблюжий конкурс красоты
18:49 Fox News: Иран провел испытания баллистической ракеты
17:43 Парламент Ирака "отомстил" Трампу, одобрив запрет на въезд граждан США
16:04 В Стамбуле неизвестный открыл стрельбу в ресторане
15:43 Аббас согласился встретиться с Нетаниягу в Москве
14:34 ARA News: не севере Ирака убит "палач из ИГ" Абу Сайяф
Ближний Восток

Российская дальняя авиация атаковала позиции ИГ в Сирии

время публикации: 11:21 | последнее обновление: 11:25 блог версия для печати фото
Бомбардировщики Ту-22М3

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что бомбардировщики Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по позициям террористической группировки "Исламское государства" в районе города Дир-аз-Зур на востоке Сирии.

Согласно сообщению, в авианалете участвовало шесть бомбардировщиков, которые пересекли воздушное пространство Ирана и Ирака. Уничтожены два пункта управления, склады вооружений, живая сила и техника группировки.

"Поражение всех назначенных целей подтверждено средствами объективного контроля. Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. Все российские самолеты благополучно вернулись на свои аэродромы", - сообщает МО РФ.

В последние недели джихадисты развернули мощное наступление на позиции сирийской армии в районе Дир-аз-Зура. Предполагается, что здесь концентрируются силы, отошедшие из восточной части иракского Мосула.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 января 2017 г.
Российские стратегические бомбардировщики нанесли удары по объектам ИГ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 января 2017 г.
Российские ВВС атаковали Идлиб, десятки пострадавших







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 31 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017