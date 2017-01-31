Российская дальняя авиация атаковала позиции ИГ в Сирии

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что бомбардировщики Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по позициям террористической группировки "Исламское государства" в районе города Дир-аз-Зур на востоке Сирии.

Согласно сообщению, в авианалете участвовало шесть бомбардировщиков, которые пересекли воздушное пространство Ирана и Ирака. Уничтожены два пункта управления, склады вооружений, живая сила и техника группировки.

"Поражение всех назначенных целей подтверждено средствами объективного контроля. Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. Все российские самолеты благополучно вернулись на свои аэродромы", - сообщает МО РФ.

В последние недели джихадисты развернули мощное наступление на позиции сирийской армии в районе Дир-аз-Зура. Предполагается, что здесь концентрируются силы, отошедшие из восточной части иракского Мосула.