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Ближний Восток

У берегов Йемена хуситы атаковали саудовский фрегат, есть погибшие

время публикации: 12:48 | последнее обновление: 12:48 блог версия для печати фото

Фрегат военно-морских сил Саудовской Аравии, патрулировавший район йеменского порта Худейда, был атакован тремя заминированными катерами хуситов. В результате этого нападения погибли два военных моряка.

Катера были встречены огнем, и два из них легли на обратный курс. Третий смог врезаться в его корму и взорвался. Два человека погибли, трое получили ранения. На борту начался пожар, быстро потушенный.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны королевства, состояние пострадавших моряков – стабильное. Корабль продолжает патрулирование в отведенном ему районе.

"Командование коалиции отмечает, что хуситы продолжают использовать Худейду как базу для террористических рейдов. Это представляет угрозу для свободы мореходства и осложняет доставку гуманитарной помощи гражданам Йемена", - говорится в заявлении.

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