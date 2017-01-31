31 января 2017 г.
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Ближний Восток

Зариф: Иран не будет использовать баллистические ракеты для атаки

время публикации: 15:52 | последнее обновление: 15:52 блог версия для печати фото
Мохаммад Джавад Зариф

Министр иностранных дел Исламской республики Иран Мухаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не будет использовать свой ракетный арсенал для атаки другого государства. При этом он отказался подтверждать факт испытаний баллистической ракеты.

"Сами по себе ракетные испытания не являются нарушением Венских соглашений. Наши ракеты оснащаются конвенциональными боеголовками и представляют собой законное средство самообороны", - заявил министр во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Жаном-Марком Эйро.

Глава МИД Франции выразил обеспокоенность ракетными испытаниями. В то же время политик подчеркнул, что Иран неукоснительно соблюдает соглашения о судьбе ядерной программы.

30 января американский телеканал Fox News со ссылкой на официальные источники в правительстве США передал, что 29 января Иран провел испытания баллистической ракеты.

Испытания проводились на полигоне Семнам, примерно в 220 км к востоку от Тегерана. Ракета пролетела 956 километров, после чего взорвалась в воздухе. Испытания признаны неудавшимися. 31 января Совет Безопасности ООН по запросу США проведет экстренное совещание в связи с осуществленными этими ракетными испытаниями, нарушающими резолюцию № 2231 Совета безопасности. Она запрещает Ирану проведение испытаний ракет, способных нести ядерные боеголовки.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 января 2017 г.
СБ ООН на экстренном совещании обсудит испытания баллистических ракет в Иране
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 января 2017 г.
Fox News: Иран провел испытания баллистической ракеты







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