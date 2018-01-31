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Ближний Восток

Аббас заявил, что хочет видеть в посредниках Германию и Францию

время публикации: 17:00 | последнее обновление: 18:55 блог версия для печати фото
Аббас заявил, что хочет видеть в посредниках Германию и Францию
Зигмар Габриэль
Зигмар Габриэль прилетел в Израиль с кратким официальным визитом

В Рамалле, на совместной пресс-конференции с Зигмаром Габриэлем, глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что он надеется на посредничество Германии и Франции на переговорах с Израилем. Об этом сообщило официальное палестинское информационное агентство Wafa.

"Разумеется, мирные переговоры должны быть продолжены. И мы рассчитываем на Германию и Францию", - заявил Аббас после завершения встречи с главой МИДа Германии. По словам Аббаса, "квартет", в который входят США, Россия, ЕС и ООН, должен продолжить свою миссию, но кроме "квартета" Рамалле хотелось бы видеть среди посредников "ряд арабских и европейских стран".

После Рамаллы Зигмар Габриэль выступил на конгрессе INSS (Институт исследований национальной безопасности) в Герцлии, где он сказал: "Мы ждем тот день, когда сможем перенести наше посольство в Иерусалим". При этом немецкий политик уточнил, что посольство будет перенесено только после создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД Германии также добавил, что он обеспокоен по поводу долгосрочной стратегии Израиля в отношении палестино-израильского конфликта. "Европа все больше разочаровывается в отношении Израиля и его действий", - добавил он.

В среду, 31 января, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль прилетел в Израиль с кратким официальным визитом. Уже вечером он должен вылететь в Берлин.

Его визит начался со встречи Биньямином Нетаниягу. Пресс-служба премьер-министра Израиля сообщила, что "в ходе встречи обсуждались усилия по стабилизации ситуации в регионе, которые становятся все более интенсивными из-за агрессии Ирана в Сирии и Ливане, а также обсуждалась тема возобновления переговоров между Иерусалимом и Рамаллой". Пресс-служба добавила, что Биньямин Нетаниягу поблагодарил Германию за приверженность безопасности Израиля.

Последний раз Зигмар Габриэль посещал Израиль в апреле 2017 года. Его визит сопровождался скандалом. Нетаниягу, также возглавляющий израильский МИД, потребовал в ультимативной форме от немецкого коллеги отменить встречу с активистами левых израильских организаций, но тот отказался выполнять требование. В ответ Биньямин Нетаниягу отказался встречаться с Габриэлем. Когда Биньямин Нетаниягу позвонил Зигмару Габриэлю, чтобы разъяснить ему свою позицию, тот не ответил на звонок.

Накануне апрельского визита Зигмара Габриэля Der Spiegel сообщил о кризисе в отношениях между Израилем и Берлином. Издание среди прочего процетировало интервью, которое дал посол Израиля в Берлине Яаков Хадас-Хандельсман Deutsche Presse-Agentur. Посол заявил германским журналистам, что Израиль не нуждается в помощи немецкого посредника на переговорах с палестинцами. "Мы точно знаем, что нам не нужен посредник", - заявил дипломат.



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