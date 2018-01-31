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Ближний Восток

Израиль подготовил программу восстановления инфраструктуры Газы

время публикации: 07:04 | последнее обновление: 07:27 блог версия для печати фото
Сектор Газы
Сектор Газы
Ине Эриксон-Сорейде

В среду, 31 января, в Брюсселе состоится экстренное совещание стран и организаций, являющихся донорами Палестинской автономии, в котором также примут участие представители правительства Израиля.

Как сообщает "Гаарец", на совещании Израиль представит план восстановления разрушенной инфраструктуры сектора Газы и попросит международное сообщество финансировать его.

В частности, речь идет о строительстве водоочистных сооружений и опреснительной установки, восстановлении электросетей и прокладка новой линии электропередачи из Израиля, подключение сектора к израильскому газопроводу, строительство центра переработки мусора, а также о модернизации и расширении промышленной зоны "Эрез". Стоимость программы – около миллиарда долларов США.

По данным журналистки Ноа Ландау, в Израиле готовы предоставить технологии и знания, а также снять запрет на ввоз в сектор некоторых видов сырья, однако не намерены финансировать проект.

Совещание созвано министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксон-Сорейде и комиссаром ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини в связи с угрозой прекращения американского финансирования агентства помощи палестинским беженцам UNRWA и провалом очередного соглашения о примирении между ФАТХом и ХАМАСом.

В совещании, среди прочих, примут участие премьер-министр Палестинской автономии Рами Хамдалла, спецпосланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, министр регионального сотрудничества в правительстве Израиля Цахи Анегби и координатор правительства Израиля на палестинских территориях Йоав Мордехай, а также министры иностранных дел Иордании, Египта и Марокко.



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