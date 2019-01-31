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31 января 2019 г.
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Ближний Восток

Кризис в Газе: ХАМАС консультируется с Каиром и Москвой

время публикации: 16:45 | последнее обновление: 17:00 блог версия для печати фото
Кризис в Газе: ХАМАС консультируется с Каиром и Москвой
Кризис в Газе: ХАМАС консультируется с Каиром и Москвой
Кризис в Газе: ХАМАС консультируется с Каиром и Москвой

На пятницу, 1 февраля, запланирован очередной "марш возвращения" на границе сектора Газы, организованный "Исламским движением сопротивления" (ХАМАС) и другими группировками. Накануне "марша" в Газу прибывает делегация руководства египетской разведки для согласования вариантов соблюдения режима прекращения огня, установленного между ХАМАСом и израильской армией. Каир на этих переговорах представляет генерал-майор Ахмад Абд аль-Халик, отвечающий за "палестинскую тему" в египетской разведке.

В Каире опасаются, что после отказа от третьего транша "катарских денег" ХАМАС инициирует массовые беспорядки на границе Газы, что приведет к многочисленным жертвам и возобновлению вооруженного противостояния с ЦАХАЛом.

Ранее ХАМАС заявлял, что участники "марша" возвращаются к "активному сопротивлению". Это может означать и возобновление "огненного террора", и применение оружия против израильских военных.

На этом фоне ХАМАС продолжает контакты не только с Египтом, но также с представителями ООН и российскими дипломатами, обеспокоенными возможным обострением конфликта в Газе.

Несколько дней назад пресс-служба ХАМАСа сообщила, что на февраль запланирован визит делегации этой организации в Москву, по приглашению Института востоковедения Российской академии наук. Информацию о предстоящем визите и "консультативной встрече" редакции NEWSru.co.il подтвердил источник в Москве, подчеркнувший, что официальная информация по поводу этого визита "в ведении МИД РФ". Состав делегации ХАМАСа, приглашенной в Москву, пока неизвестен.

Напомним, что 15 января Москву должна была посетить делегация ХАМАСа во главе с главой политбюро группировки Исмаилом Ханийей. Однако за несколько дней до вылета поездка была перенесена на неопределенный срок. Согласно ХАМАСу, причина этого – напряженное расписание министра иностранных дел Сергея Лаврова. Однако арабские СМИ, и в частности, ливанский телеканал "Аль-Маядин", сообщали, что это произошло под давлением властей Израиля и Палестинской администрации.

В настоящее время ХАМАС переживает не только политический, но и финансовый кризис. 30 января официальный представитель "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло террористической организации ХАМАС), известный как Абу Убайда, призвал к оказанию финансовой поддержки группировки через криптовалюту Bitcoin.

24 января представитель руководства ХАМАСа в Газе Халиль аль-Хайя заявил, что движение отказалось принимать "катарские деньги", так как воспринимает дискуссию вокруг этой темы как шантаж и участие в израильской предвыборной кампании. Судя по всему, ХАМАС не устроили условия, на которых Израиль был готов согласиться на этот денежный перевод. 25 января специальный посланник Катара в Газе Мухаммад аль-Эмади сообщил, что руководство Газы согласилось передать всю сумму третьего транша ($15 млн) в Организацию Объединенных Наций, курирующую гуманитарные проекты в секторе Газы. 26 января ХАМАС объявил, что почтовые отделения сектора Газы начали производить выплаты "катарских пособий", предназначенных 44 тысячам нуждающихся семей: каждая семья получит по 100 долларов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 января 2019 г.
Хамасовские "Бригады Касама" призвали финансировать их джихад через Bitcoin
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 января 2019 г.
ХАМАС сообщил, что делегация группировки в феврале 2019 года посетит Москву
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 января 2019 г.
ХАМАС осудил решение Аббаса распустить правительство





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Четверг, 31 января 2019 г.
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