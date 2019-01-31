18+
31 января 2019 г.
последняя новость: 11:02
Протест выходцев из Эфиопии завершился погромом
В Негеве устроят жизнь, как на Марсе
Что Россия забыла в Никарагуа?
Ужасающие показатели смертности в больницах Израиля
Конфликт приказал долго жить
Израиль Амоса Оза
Кризис миротворчества
Иран грозит своим противникам
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:09 Антикоррупционная кампания принесла Саудовской Аравии 106 млрд долларов
08:45 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 31 января
06:04 Sky News о финансовом кризисе "Хизбаллы": зарплаты активистам сокращены на 40%
18:45 В Турции выданы ордеры на арест десятков военных летчиков
17:44 Иран представил новейшие модели БПЛА
16:45 В Ирак прибыл король Испании
16:18 12 человек стали жертвами наводнения в Саудовской Аравии
11:49 В Египте арестованы десятки исламистов, подозреваемых в подготовке беспорядков
11:00 Исследование армии США: от американского вторжения в Ирак выиграл только Иран
10:17 AI призвала бойкотировать израильские туристические объекты в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии
Загрузка...
Ближний Восток

Sky News о финансовом кризисе "Хизбаллы": зарплаты активистам сокращены на 40%

время публикации: 06:04 | последнее обновление: 06:12 блог версия для печати фото
Боевики "Хизбаллы"
Sky News о финансовом кризисе "Хизбаллы": зарплаты активистам сокращены на 40%
Sky News о финансовом кризисе "Хизбаллы": зарплаты активистам сокращены на 40%

На фоне усиления международных санкций против Ирана ливанская "Хизбалла" лишилась значительной части финансирования и переживает тяжелый кризис, сообщает арабская редакция британского телеканала Sky News.

В последние месяцы активисты "Хизбаллы", вовлеченные в социальные, образовательные, медицинские и даже медийные проекты "Партии Аллаха", получали только 60% от зарплаты, отмечается в публикации. Причем, если раньше о проблемах "говорили шепотом", то теперь многие сотрудники учреждений "Хизбаллы" открыто жалуются на недостаток финансирования, не имея других источников дохода, кроме выплат из "партийной кассы".

Непонятно, отражается ли кризис на выплатах боевикам "Хизбаллы". В партии эту тему не комментируют. Но в ливанских СМИ время от времени появляются публикации по поводу недовольства семей "шахидов" и раненых, не получающих в полной мере обещанные пособия.

По сведениям Sky News, боевик "Хизбаллы" в среднем получает около 500 долларов США в месяц, а также бесплатное медицинское обслуживание и право на бесплатное образование. В случае гибели боевика его семья продолжает получать часть его "оклада", но зачастую выплаты сокращаются до менее чем 200 долларов в месяц.

На фоне кризиса в Иране руководство "Хизбаллы" пытается компенсировать потери за счет частных спонсоров в разных странах мира, в частности получая кредиты через фонд "Аль-Кард аль-Хасан", имеющий более 30 филиалов. Многие ливанские банки не работают с "Хизбаллой" из-за угрозы санкций, прежде всего со стороны США.

Sky News обращает внимание на тот факт, что "Хизбалла" использует ресурсы подконтрольного партии министерства здравоохранения Ливана.

Ранее неоднократно публиковалась информация о криминальных источниках доходов "Хизбаллы": контрабанде наркотиков, торговле оружием, рэкете и др.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 16 октября 2018 г.
США объявили "Хизбаллу" транснациональной преступной организацией
// NEWSru.co.il // В мире // 22 сентября 2018 г.
Финансист "Хизбаллы", объявленный в розыск Парагваем, задержан в Бразилии
// NEWSru.co.il // В мире // 22 июля 2018 г.
В Аргентине заморожены активы группы Barakat, связанной с "Хизбаллой"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 мая 2018 г.
"Аль-Иттихад": $250 млн Насраллы и дети сирийских беженцев на плантациях конопли





  Rating@Mail.ru  
Четверг, 31 января 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019