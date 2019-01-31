Sky News о финансовом кризисе "Хизбаллы": зарплаты активистам сокращены на 40%

На фоне усиления международных санкций против Ирана ливанская "Хизбалла" лишилась значительной части финансирования и переживает тяжелый кризис, сообщает арабская редакция британского телеканала Sky News.

В последние месяцы активисты "Хизбаллы", вовлеченные в социальные, образовательные, медицинские и даже медийные проекты "Партии Аллаха", получали только 60% от зарплаты, отмечается в публикации. Причем, если раньше о проблемах "говорили шепотом", то теперь многие сотрудники учреждений "Хизбаллы" открыто жалуются на недостаток финансирования, не имея других источников дохода, кроме выплат из "партийной кассы".

Непонятно, отражается ли кризис на выплатах боевикам "Хизбаллы". В партии эту тему не комментируют. Но в ливанских СМИ время от времени появляются публикации по поводу недовольства семей "шахидов" и раненых, не получающих в полной мере обещанные пособия.

По сведениям Sky News, боевик "Хизбаллы" в среднем получает около 500 долларов США в месяц, а также бесплатное медицинское обслуживание и право на бесплатное образование. В случае гибели боевика его семья продолжает получать часть его "оклада", но зачастую выплаты сокращаются до менее чем 200 долларов в месяц.

На фоне кризиса в Иране руководство "Хизбаллы" пытается компенсировать потери за счет частных спонсоров в разных странах мира, в частности получая кредиты через фонд "Аль-Кард аль-Хасан", имеющий более 30 филиалов. Многие ливанские банки не работают с "Хизбаллой" из-за угрозы санкций, прежде всего со стороны США.

Sky News обращает внимание на тот факт, что "Хизбалла" использует ресурсы подконтрольного партии министерства здравоохранения Ливана.

Ранее неоднократно публиковалась информация о криминальных источниках доходов "Хизбаллы": контрабанде наркотиков, торговле оружием, рэкете и др.





