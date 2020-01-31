После ракетного обстрела Сдерота ЦАХАЛ нанес ответные удары по целям в Газе. Подробности

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ночь на пятницу, 31 января, нанесли серию ударов по сектору Газы. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, был атакован "длинный перечень" объектов террористической организации ХАМАС на юге сектора, в том числе подземная мастерская по производству оружия.

Удары ВВС были реакцией на ракетный обстрел территории Израиля и продолжающиеся запуски воздушных шаров со взрывчатыми устройствами, а также на обстрел наблюдательного пункта ЦАХАЛа на границе с сектором Газы накануне, говорилось в сообщении ЦАХАЛа. "ЦАХАЛ возлагает ответственность за происходящее в секторе Газы на ХАМАС", – подчеркивает армейская пресс-служба.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что израильские военные самолеты атаковали цели к востоку от Рафаха, на юге сектора Газы. Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщает, что ЦАХАЛ нанес около 10 ударов по разных целям в районе Рафаха, что привело к значительному ущербу и отключению электричества в нескольких районах города. Сведений о пострадавших в результате этого авиаудара не поступало.

Поздно вечером в четверг, 30 января, в 23:25, из сектора Газы в сторону израильской территории был сделан ракетный залп. Сигналы, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в Сдероте, на территории колледжа "Сапир", в кибуцах Нир Ам, Ибим. Жители приграничного района сообщали о том, что слышали не менее четырех взрывов, которые были результатом залпов системы ПРО "Железный купол". Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск трех ракет из сектора Газы, из которых две были сбиты системой ПРО.

В Сдероте после того, как прозвучал сигнал, предупреждающий о ракетном обстреле, по дороге в бомбоубежище женщина выронила из рук трехмесячную дочь. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму. Вместе с матерью девочка была доставлена в больницу "Барзилай" в Ашкелоне, затем ее перевезли в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Утром в пятницу, 31 января, из больницы "Сорока" сообщили об улучшении состояния здоровья маленькой девочки (примерно трехнедельного возраста), пострадавшей во время сигнала тревоги "Цева адом" в Сдероте. По оценке врачей, состояние пострадавшей постепенно улучшается, однако пока она вместе с матерью будет оставаться в больнице.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Январь. 9 ракет. 4 ракеты сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок (по данным на 31 января).

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.





