Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы

В пятницу, 31 января, около 20:22, в Сдероте и еще нескольких населенных пунктах на границе с сектором Газы сработали сигналы, предупреждающие о ракетном обстреле. Спустя примерно десять минут пресс-служба Армии обороны подтвердила, что был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газы.

Ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Ранее, около 15:00, из сектора Газы были выпущены три минометных снаряда по израильской территории. Израильские силы ПВО сбили один из них. Остальные снаряды упали на открытой местности.

Вскоре после этого танк Армии обороны Израиля атаковал позицию террористической организации ХАМАС на юге сектора Газы. В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что объект ХАМАСа был атакован в ответ на очередной обстрел израильской территории из Газы.

Кем был осуществлен минометный обстрел, неизвестно. ЦАХАЛ возлагает ответственность за любые инциденты на границе на ХАМАС, контролирующий Газу с лета 2007 года.

В ночь на пятницу, 31 января, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по сектору Газы. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, был атакован "длинный перечень" объектов террористической организации ХАМАС на юге сектора, в том числе подземная мастерская по производству оружия.

Удары ВВС были реакцией на ракетный обстрел территории Израиля и продолжающиеся запуски воздушных шаров со взрывчатыми устройствами, а также на обстрел наблюдательного пункта ЦАХАЛа на границе с сектором Газы накануне, говорилось в сообщении ЦАХАЛа. "ЦАХАЛ возлагает ответственность за происходящее в секторе Газы на ХАМАС", – подчеркивает армейская пресс-служба.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что израильские военные самолеты атаковали цели к востоку от Рафаха, на юге сектора Газы. Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщает, что ЦАХАЛ нанес около 10 ударов по разных целям в районе Рафаха, что привело к значительному ущербу и отключению электричества в нескольких районах города. Сведений о пострадавших в результате этого авиаудара не поступало.

Поздно вечером в четверг, 30 января, в 23:25, из сектора Газы в сторону израильской территории был сделан ракетный залп. Сигналы, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в Сдероте, на территории колледжа "Сапир", в кибуцах Нир Ам, Ибим. Жители приграничного района сообщали о том, что слышали не менее четырех взрывов, которые были результатом залпов системы ПРО "Железный купол". Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск трех ракет из сектора Газы, из которых две были сбиты системой ПРО.

В Сдероте после того, как прозвучал сигнал, предупреждающий о ракетном обстреле, по дороге в бомбоубежище женщина выронила из рук трехмесячную дочь. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму. Вместе с матерью девочка была доставлена в больницу "Барзилай" в Ашкелоне, затем ее перевезли в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Утром в пятницу, 31 января, из больницы "Сорока" сообщили об улучшении состояния здоровья маленькой девочки (примерно трехнедельного возраста), пострадавшей во время сигнала тревоги "Цева адом" в Сдероте. По оценке врачей, состояние пострадавшей постепенно улучшается, однако пока она вместе с матерью будет оставаться в больнице.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Январь. 10 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок (по данным на 31 января).

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.





