31 июля 2017 г.
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Ближний Восток

"Голодовка" бывших заключенных: палестинцы не готовы отказаться от супов и соков

время публикации: 09:52 | последнее обновление: 12:05 блог версия для печати фото
"Голодовка" бывших заключенных: палестинцы не готовы отказаться от супов и соков

Бывшие палестинские заключенные, освобожденные из израильских тюрем, объявили голодовку в знак протеста против решения Палестинской национальной администрации лишить их пособий.

Как сообщает сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр", акции протеста бывших заключенных начались более 40 дней назад, но не привлекли никакого внимания. Тогда было решено объявить голодовку.

Сайт цитирует представителя манифестантов, сообщившего, что на данном этапе участники голодовки продолжают принимать жидкую пищу. Однако в будущем они угрожают перейти только на соленую воду.

Напомним, что 18 июня глава ПНА Махмуд Аббас распорядился закрыть Управление по делам заключенных, которое возглавлял министр Исса Караке. Своему окружению он объяснил это как шаг, необходимый для сокращения бюджетных расходов.

Управление по делам заключенных было закрыто под давлением США и с тем, чтобы доказать серьезность намерений администрации Аббаса вернуться за стол переговоров с Израилем.



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