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Ближний Восток

Саудовская Аравия: "Международный контроль над святыми местами – объявление войны"

время публикации: 12:44 | последнее обновление: 12:46 блог версия для печати фото
Адель аль-Джубейр

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр резко осудил призыв руководства Катара передать под международный контроль главные святыни ислама, расположенные в Мекке и Медине.

"Эти заявления – неприкрытая агрессия, объявление войны. Мы сохраняем за собой право дать ответ на любую попытку интернационализации святых мест", - заявил министр в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

Аль-Джубейр подтвердил, что Саудовская Аравия рада принять катарских участников Хаджа, однако отметил, что королевство не допустит, чтобы данный вопрос стал политическим.

Саудовские источники также утверждают, что катарское руководство само препятствует стремлению своих граждан совершить паломничество, являющееся одним из пяти столпов ислама. При этом ответственность оно пытается возложить на Эр-Рияд.

Напомним, что ранее с призывом установить международный контроль над Меккой и Мединой выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он возложил на власти королевства ответственность за гибель в 2015 года сотен иранских паломников.

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