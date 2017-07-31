31 июля 2017 г.
последняя новость: 15:02
Названо опасное пищевое сочетание
Лопес напугала фанатов пупками
Пугачева затмила невесту внука
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:35 Ахмадинеджаду угрожает тюрьма за миллиардные растраты
12:44 Саудовская Аравия: "Международный контроль над святыми местами – объявление войны"
11:54 СМИ: США разоружают сирийскую оппозицию на границе Израиля
10:13 Курды: турецкие военные вошли на территорию Сирии
09:52 "Голодовка" бывших заключенных: палестинцы не готовы отказаться от супов и соков
06:54 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 31 июля
05:28 Иорданская газета опубликовала имя израильтянина, застрелившего двух иорданцев
21:12 В Стамбуле прошел многотысячный митинг против "оккупации мечети Аль-Аксы"
19:23 Предпринята попытка ракетного обстрела Мекки. Ракета сбита ПВО Саудовской Аравии
18:26 Источники в больнице Рамаллы: Махмуд Аббас устал и испытывает стресс
Ближний Восток

Ахмадинеджаду угрожает тюрьма за миллиардные растраты

время публикации: 14:35 | последнее обновление: 14:40 блог версия для печати фото
Махмуд Ахмадинеджад

Бывший президент Исламской республики Иран Махмуд Ахмадинеджад является центральным фигурантом семи уголовных дел о незаконной растрате общественных фондов. Об этом рассказал представитель государственной прокуратуры в Центральном аудиторском суде Файязад Шояйе.

По его словам, вердикты уже вынесены и переданы на утверждение в парламент Ирана, которому подчиняется аудиторский суд. Только после их объявления в парламенте они формально вступят в силу.

Неясно, как именно проходили судебные разбирательства, и присутствовал ли на них бывший глава государства. Также неясно, обязана ли законодательная власть следовать решению судебной или имеет право пересмотреть приговор.

Самое крупное из дел, по которым проходит Ахмадинеджад, касается исчезновения из правительственных фондов двух миллиардов долларов в 2009-2013 годах. По словам представителя прокуратуры, вернуть эти средства в казну невозможно.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 апреля 2017 г.
Махмуд Ахмадинеджад не допущен к участию в выборах президента Ирана
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 сентября 2016 г.
Ахмадинеджад отказался от участия в выборах







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 31 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017