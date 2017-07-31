Ахмадинеджаду угрожает тюрьма за миллиардные растраты

Бывший президент Исламской республики Иран Махмуд Ахмадинеджад является центральным фигурантом семи уголовных дел о незаконной растрате общественных фондов. Об этом рассказал представитель государственной прокуратуры в Центральном аудиторском суде Файязад Шояйе.

По его словам, вердикты уже вынесены и переданы на утверждение в парламент Ирана, которому подчиняется аудиторский суд. Только после их объявления в парламенте они формально вступят в силу.

Неясно, как именно проходили судебные разбирательства, и присутствовал ли на них бывший глава государства. Также неясно, обязана ли законодательная власть следовать решению судебной или имеет право пересмотреть приговор.

Самое крупное из дел, по которым проходит Ахмадинеджад, касается исчезновения из правительственных фондов двух миллиардов долларов в 2009-2013 годах. По словам представителя прокуратуры, вернуть эти средства в казну невозможно.