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Ближний Восток

Иорданская газета опубликовала имя израильтянина, застрелившего двух иорданцев

время публикации: 05:28 | последнее обновление: 05:40 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Зив Муиэль на встрече в Иерусалиме. 25 июля 2017 года
Эйнат Шлайн, Биньямин Нетаниягу и Зив Муиэль на встрече в Иерусалиме. 25 июля 2017 года

Иорданская газета "Аль-Раи" опубликовала имя охранника израильского посольства, получившего легкое ранение в результате инцидента в квартире около дипмиссии и застрелившего нападавшего, а также хозяина квартиры.

Согласно указанному источнику, это был 28-летний Зив Муиэль.

Израильские СМИ перепечатали эту информацию. Но официально власти Израиля не подтверждают и не комментируют опубликованные сведения, хотя имя Зив в официальных публикациях по теме ранее называлось.

По сведениям "Аль-Раи", Зив Муиэль проживает на юге Израиля.

Напомним, что 25 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встречался с этим охранником посольства и поблагодарил его за профессионализм и решительные действия при нападении в Аммане.

27 июля, в соответствии с обещанием, которое дал Израиль властям Иордании, следователи допросили Зива. Расследованием занимаются полиция Израиля, ШАБАК, отдел безопасности МИДа. За расследованием лично наблюдают юридический советник правительства Авихай Мандельблит и госпрокурор Шай Ницан.

2-й канал ИТВ сообщил, что в ходе беседы со следователями охранник утверждал, что нападение на него было совершенно на почве национальной ненависти. По его словам, не было никакого конфликта, который бы предшествовал нападению и о котором сообщали иорданские СМИ. Израильтянин утверждает, что иорданский рабочий понял, что перед ним израильтянин, и поэтому атаковал его. Таким образом, охранник утверждает, что речь идет о теракте.

Результаты допроса Израиль передаст властям Хашимитского королевства в соответствии с Венской конвенцией.

23 июля в жилом комплексе при посольстве Израиля в Аммане произошел инцидент, ходе которого были застрелены два гражданина Иордании. Согласно опубликованной информации, иорданский рабочий, который привез мебель, ударил отверткой израильского охранника. Сотрудник посольства несколько раз выстрелил в нападавшего, убив его. Одним из выстрелов был случайно убит владелец квартиры.

В течение суток руководство Израиля и ШАБАК вели переговоры с Иорданией с тем, чтобы эвакуировать всех сотрудников посольства. 24 июля, около полуночи, сотрудники дипмиссии вернулись из Иордании в Израиль.



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