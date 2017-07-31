Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 31 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Понедельник, 31 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 16 палестинских арабов, 15 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В Иудее была проведена операция, в ходе которой у семьи, поддерживаемой на средства террористической организации, были конфискованы деньги и автомобиль.