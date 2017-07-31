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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 31 июля

время публикации: 06:54 | последнее обновление: 06:55 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 31 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Понедельник, 31 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 16 палестинских арабов, 15 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В Иудее была проведена операция, в ходе которой у семьи, поддерживаемой на средства террористической организации, были конфискованы деньги и автомобиль.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 30 июля







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Понедельник, 31 июля 2017 г.
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