Курды: турецкие военные вошли на территорию Сирии

Утром в понедельник, 31 июля, курдское агентство Firat сообщило, что турецкие войска вошли в курдский самоуправляемый кантон Кобани на севере Сирии. На эту публикацию обращает внимание российское агентство ТАСС.

Как утверждается в сообщении Firat, турецкие военные вошли на территорию Сирии в районе деревень Бобене и Сифтеке к западу от Кобани вечером 30 июля.

Курдские "Силы народной самообороны" предупредили о готовящемся ответе в том случае, если Турция не покинет территорию кантона.

Официального подтверждения данной информации со стороны Турции пока не поступало.