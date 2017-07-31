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Ближний Восток

Курды: турецкие военные вошли на территорию Сирии

время публикации: 10:13 | последнее обновление: 10:15 блог версия для печати фото
Курды: турецкие военные вошли на территорию Сирии

Утром в понедельник, 31 июля, курдское агентство Firat сообщило, что турецкие войска вошли в курдский самоуправляемый кантон Кобани на севере Сирии. На эту публикацию обращает внимание российское агентство ТАСС.

Как утверждается в сообщении Firat, турецкие военные вошли на территорию Сирии в районе деревень Бобене и Сифтеке к западу от Кобани вечером 30 июля.

Курдские "Силы народной самообороны" предупредили о готовящемся ответе в том случае, если Турция не покинет территорию кантона.

Официального подтверждения данной информации со стороны Турции пока не поступало.

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