СМИ: США разоружают сирийскую оппозицию на границе Израиля

Как пишет выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" со ссылкой на информированные источники, администрация США сообщила умеренной сирийской оппозиции, на каких условиях будет готова возобновить программу военной подготовки ополченцев.

Согласно одному из них, подразделения, действующие в юго-западных провинциях Кунейтра, Сувейда и Дараа, должны вернуть полученные ими американские ракетные вооружения. Газета утверждает, что соглашение об этом было достигнуто в ходе консультаций России и США.

Отметим, что эти провинции образуют юго-западную зону деэскалации. Безопасность на ее территории должна обеспечивать российская военная полиция. Один из ее блокпостов развернут всего в 13 километрах от израильской границы.

Среди других условий – глубокая реорганизация военной структуры умеренной сирийской оппозиции. Место десятков группировок должно занять единое военное командование, которому будут подчиняться полевые командиры.

Только в южной зоне деэскалации действует около 50 группировок, декларативно связанных с Армией свободной Сирии, но на деле сохраняющих полную свободу действий. Около двух недель назад США сообщили им о прекращении военного сотрудничества, которое осуществлялось через ЦРУ.





