"Исраэль а-Йом": вскоре возможны новые удары по иранским объектам в Ираке

Один из ведущих военных обозревателей Израиля Йоав Лимор пишет в газете "Исраэль а-Йом", что в скором будущем следует ожидать новых ударов по иранским военным объектам в Ираке.

По оценке израильского обозревателя, президент Сирии Башар Асад, по всей видимости, попросил руководство Ирана эвакуировать свои склады вооружений с сирийских военных баз и аэродромов, которые многократно подвергались ударам с воздуха. Как писали иностранные СМИ, эти атаки осуществлялись израильскими военно-воздушными силами.

На этом фоне Тегеран пытается наладить производство ракет для ливанской "Хизбаллы" в Ираке и организовывает поставки таких ракет наземными путями через территорию Сирии.

Йоав Лимор приводит оценку израильской военной разведки (АМАН), согласно которой (по состоянию на 2018 год) Иран активизируется в Ираке, чтобы взять под контроль лояльные силы после вывода американских войск из региона и чтобы создать альтернативные базы для шиитских ополченцев, которые компенсировали бы потерю баз в Сирии. Не исключено, что такие базы в Ираке могут быть в будущем использованы для ракетных атак против Израиля.

При этом Лимор цитирует публикации в арабских СМИ, в частности в газете "Аш-Шарк аль-Аусат", согласно которым Иран создает в Ираке не постоянные базы для боевиков, а ракетные склады, с которых в дальнейшем будут осуществляться поставки через сирийскую территорию. В этой связи упоминаются сообщения о доставке в Сирию модернизированных иранских ракет "Зульфикар".

Напомним, что 19 июля был нанесен удар по базе проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" на востоке иракской провинции Салах ад-Дин. Курдский сайт Kurdistan24 писал, что воздушный удар был нанесен по лагерю "туркменских бригад" на территории базы "Аль-Хашд аш-Шааби", расположенной около населенного пункта Амерли, в районе Туз Хурмату, в восточной части провинции Салах ад-Дин (к югу от Киркука, примерно в 80 км от границы с Ираном). Согласно данным телеканала "Аль-Арабия", на этой базе находились баллистические ракеты иранского производства, некоторое время назад доставленные из Ирана на грузовых машинах, предназначенных для транспортировки замороженных продуктов. Сведения о последствиях авиаудара противоречивы. Иракские источники сообщали, что был причинен значительный ущерб, есть жертвы. "Аль-Арабия" передавала, что был убит один человек, еще двое были ранены. Ранее тем же телеканалом сообщалось о гибели нескольких бойцов "Сил Аль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" и, по крайней мере, двух боевиков "Хизбаллы" (возможно, боевиков иракской группировки "Катайиб Хизбалла", а не ливанской "Хизбаллы"). Первоначально приводился комментарий командования вооруженных сил Ирака, согласно которому удар по базе "Аль-Хашд аш-Шааби" нанес неизвестный беспилотник. Кувейтское издание "Аль-Джарида" со ссылкой на источник в КСИР утверждало, что атака была осуществлена израильским ударным БПЛА. Позже в социальных сетях появились публикации о том, что атака была осуществлена израильскими истребителями F-35. На этой неделе панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на западные дипломатические источники также сообщила, что иранская база в Ираке была атакована самолетами F-35 ВВС ЦАХАЛа. Министерство обороны США заявляло, что американская армия не причастна к этому авиаудару. Власти Израиля сообщения зарубежных СМИ не комментируют.

Израильский сайт Walla писал, что несколько месяцев назад высокопоставленные чиновники в Иерусалиме предупреждали о передаче иранских баллистических ракет на территорию Ирака, речь шла о ракетах, которые могут представлять угрозу для Израиля. В публикации было сказано, что недавно Израиль направил сообщения властям США и ряда стран Европы о том, что Иран стремится создать в Ираке собственные военные базы и наладить там производство высокоточных ракет большой дальности, которые впоследствии могут быть использованы против Израиля и против сил западной коалиции на Ближнем Востоке.

В зарубежных СМИ удар по "иранской базе" в Ираке связывали со словами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который 9 июля на авиабазе Неватим сказал на фоне истребителя пятого поколения F-35 "Адир": "В последнее время Иран угрожает уничтожить Израиль. Но ему стоит помнить, что вот эти самолеты могут достичь любой точки на Ближнем Востоке, включая Иран и, конечно же, Сирию". В ряде публикаций были упомянуты недавние учения, в ходе которых отрабатывались действия на большие расстояния (аналогичные дальности до Тегерана) с участием F-35.

Ранее неоднократно говорилось о возможной причастности ЦАХАЛа к ударам по целям в Сирии не только на юге, западе и в центре, но и на востоке этой страны, около границы с Ираком. Так, например, в июне 2018 года был нанесен авиаудар по базе на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком, в результате которого были убиты десятки боевиков шиитских милиций и военнослужащих сирийской армии. Дамаск тогда возложил ответственность за эту атаку на США и западную коалицию, но Пентагон заявлял о непричастности к атаке. Тогда же источник в Вашингтоне заявил, что удар был осуществлен израильскими ВВС. В мае 2018 года официальный Дамаск обвинял Израиль в нанесении авиаударов по авиабазе "Хамдан" на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком.





