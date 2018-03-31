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Ближний Восток

СБ ООН не осудил действия израильских военных на границе Газы

время публикации: 08:11 | последнее обновление: 09:40 блог версия для печати фото
СБ ООН не осудил действия израильских военных на границе Газы
СБ ООН не осудил действия израильских военных на границе Газы
СБ ООН не осудил действия израильских военных на границе Газы

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не смог договориться о заявлении, в котором осуждались бы действия израильских военных 30 марта на границе сектора Газы, во время подавления "марша возвращения", сообщает Maan.

- "Марш возвращения": по обе стороны границы. Фоторепортаж

К немедленному расследованию происшедшего призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. С осуждением действий ЦАХАЛа, по просьбе представителя палестинской администрации, выступил посол Кувейта в ООН Мансур Айяд Аль-Отайби, который призвал к экстренному заседанию СБ ООН по этой теме и к принятию мер против Израиля. Однако кувейтская инициатива была блокирована США.

Палестинский представитель в ООН Рияд Мансур заявил, что в результате "ужасающей резни" на границе Газы погибли 17 человек и зачитал их имена (накануне вечером минздрав Газы сообщал о 16 погибших, а утром заявил о 15 погибших), около 1500 получили ранения (на самом деле, большинство пострадавших, доставленных в больницы, не были ранены, а получили поражение слезоточивым газом). Мансур призвал СБ ООН "защитить палестинский народ" и отметил, что массовые акции протеста будут продолжаться до 15 мая, когда будет отмечаться арабский "День накбы" ("День катастрофы"), приуроченный к 70-й годовщине провозглашения государства Израиль (арабы планируют отметить "День накбы" и 19 апреля, в День независимости Израиля по еврейскому календарю).

Представитель постпредства США в ООН Уолтер Миллер, в свою очередь, выразил сожаление по поводу отсутствия на заседании представителя Израиля, напомнив, что Дани Данон не присутствует, поскольку в настоящее время отмечается еврейский праздник Песах. Он заявил, что некие негативные силы (не называя никакие организации конкретно) используют мирных граждан, прикрывая насилие в Газе.

Представители Франции и Великобритании на заседании выразили озабоченность положением на палестинских территориях, потребовали защиты права на мирную демонстрацию и призвали израильские силы избегать чрезмерного применения силы.

Первый день "марша миллионов" в Газе

В пятницу, 30 марта, ХАМАС организовал на границе сектора Газы "марш миллионов" ("марш возвращения"). ХАМАС заявлял о затрате 10 миллионов долларов на организацию этой акции. По оценке ЦАХАЛа, в массовой акции протеста, декларированной целью которой был прорыв границы, приняли участие около 30 тысяч человек. Военные были вынуждены применить силу. По состоянию на утро 31 марта, минздрав Газы сообщает о 15 убитых (вечером сообщалось о 16-ти) и примерно 1500 раненых.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ронен Манелис сообщил, что, по крайней мере, двое из числа погибших участников беспорядков, известны израильским службам безопасности. Это были члены группировки "Бригады Изаддина аль-Касама", боевого крыла террористической организации ХАМАС.

Сообщалось о шести основных очагах беспорядков, где "активисты" жгли автомобильные покрышки и бросали камни в сторону военных. Зачинщиками беспорядков были предприняты попытки причинить ущерб забору безопасности, в том числе и разрезав ограждение. Однако военнослужащие пресекали эти попытки, открывая огонь.

Во второй половине дня было предотвращено террористическое нападение на военнослужащих Армии обороны Израиля. Двое вооруженных террористов приблизились к разделительному забору и открыли огонь по израильским военнослужащим. Силы ЦАХАЛа ответили стрельбой. Также в направлении террористов был выпущен танковый снаряд. В результате инцидента пострадавших среди израильтян не было. Палестинские СМИ сообщили, что в результате действий израильских военнослужащих были убиты двое палестинцев.

Кроме того, участники беспорядков, используя как прикрытие массовую демонстрацию, несколько раз пытались заложить взрывные устройства возле забора безопасности.

ЦАХАЛ был готов к различным сценариям, в том числе к пресечению провокаций с применением оружия и к отражению попыток проникновения на израильскую территорию вооруженных боевиков – с нарушением целостности пограничного забора или через подземные туннели.

Очевидно, что ситуация будет очень напряженной в течение ближайших недель, до 19 апреля, когда будет праздноваться 70-летие провозглашения государства Израиль (День независимости), а палестинские арабы будут отмечать "День Накбы" (день катастрофы). Ожидается, что именно в День независимости будет объявлено об открытии посольства США в Иерусалиме, что, очевидно, вызовет новую волну арабских протестов.

Израиль возлагает ответственность за возможные жертвы на ХАМАС – как на организатора массовых акций протеста и как на структуру, контролирующую сектор Газы в течение последних почти 11 лет.

Начиная с полуночи 29 марта, на период праздника Песах, введен режим изоляции арабских территорий Иудеи и Самарии. Закрыты КПП на границе между Израилем и сектором Газы. Режим изоляции будет снят в полночь 7 апреля. В этот период въезд на территорию Израиля будет разрешаться лишь в гуманитарных случаях с ведома представителей координатора действий правительства в Иудее, Самарии и Газе.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 марта 2018 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 марта 2018 г.
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