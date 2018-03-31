СБ ООН не осудил действия израильских военных на границе Газы

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не смог договориться о заявлении, в котором осуждались бы действия израильских военных 30 марта на границе сектора Газы, во время подавления "марша возвращения", сообщает Maan.

- "Марш возвращения": по обе стороны границы. Фоторепортаж

К немедленному расследованию происшедшего призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. С осуждением действий ЦАХАЛа, по просьбе представителя палестинской администрации, выступил посол Кувейта в ООН Мансур Айяд Аль-Отайби, который призвал к экстренному заседанию СБ ООН по этой теме и к принятию мер против Израиля. Однако кувейтская инициатива была блокирована США.

Палестинский представитель в ООН Рияд Мансур заявил, что в результате "ужасающей резни" на границе Газы погибли 17 человек и зачитал их имена (накануне вечером минздрав Газы сообщал о 16 погибших, а утром заявил о 15 погибших), около 1500 получили ранения (на самом деле, большинство пострадавших, доставленных в больницы, не были ранены, а получили поражение слезоточивым газом). Мансур призвал СБ ООН "защитить палестинский народ" и отметил, что массовые акции протеста будут продолжаться до 15 мая, когда будет отмечаться арабский "День накбы" ("День катастрофы"), приуроченный к 70-й годовщине провозглашения государства Израиль (арабы планируют отметить "День накбы" и 19 апреля, в День независимости Израиля по еврейскому календарю).

Представитель постпредства США в ООН Уолтер Миллер, в свою очередь, выразил сожаление по поводу отсутствия на заседании представителя Израиля, напомнив, что Дани Данон не присутствует, поскольку в настоящее время отмечается еврейский праздник Песах. Он заявил, что некие негативные силы (не называя никакие организации конкретно) используют мирных граждан, прикрывая насилие в Газе.

Представители Франции и Великобритании на заседании выразили озабоченность положением на палестинских территориях, потребовали защиты права на мирную демонстрацию и призвали израильские силы избегать чрезмерного применения силы.

Первый день "марша миллионов" в Газе

В пятницу, 30 марта, ХАМАС организовал на границе сектора Газы "марш миллионов" ("марш возвращения"). ХАМАС заявлял о затрате 10 миллионов долларов на организацию этой акции. По оценке ЦАХАЛа, в массовой акции протеста, декларированной целью которой был прорыв границы, приняли участие около 30 тысяч человек. Военные были вынуждены применить силу. По состоянию на утро 31 марта, минздрав Газы сообщает о 15 убитых (вечером сообщалось о 16-ти) и примерно 1500 раненых.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ронен Манелис сообщил, что, по крайней мере, двое из числа погибших участников беспорядков, известны израильским службам безопасности. Это были члены группировки "Бригады Изаддина аль-Касама", боевого крыла террористической организации ХАМАС.

Сообщалось о шести основных очагах беспорядков, где "активисты" жгли автомобильные покрышки и бросали камни в сторону военных. Зачинщиками беспорядков были предприняты попытки причинить ущерб забору безопасности, в том числе и разрезав ограждение. Однако военнослужащие пресекали эти попытки, открывая огонь.

Во второй половине дня было предотвращено террористическое нападение на военнослужащих Армии обороны Израиля. Двое вооруженных террористов приблизились к разделительному забору и открыли огонь по израильским военнослужащим. Силы ЦАХАЛа ответили стрельбой. Также в направлении террористов был выпущен танковый снаряд. В результате инцидента пострадавших среди израильтян не было. Палестинские СМИ сообщили, что в результате действий израильских военнослужащих были убиты двое палестинцев.

Кроме того, участники беспорядков, используя как прикрытие массовую демонстрацию, несколько раз пытались заложить взрывные устройства возле забора безопасности.

ЦАХАЛ был готов к различным сценариям, в том числе к пресечению провокаций с применением оружия и к отражению попыток проникновения на израильскую территорию вооруженных боевиков – с нарушением целостности пограничного забора или через подземные туннели.

Очевидно, что ситуация будет очень напряженной в течение ближайших недель, до 19 апреля, когда будет праздноваться 70-летие провозглашения государства Израиль (День независимости), а палестинские арабы будут отмечать "День Накбы" (день катастрофы). Ожидается, что именно в День независимости будет объявлено об открытии посольства США в Иерусалиме, что, очевидно, вызовет новую волну арабских протестов.

Израиль возлагает ответственность за возможные жертвы на ХАМАС – как на организатора массовых акций протеста и как на структуру, контролирующую сектор Газы в течение последних почти 11 лет.

Начиная с полуночи 29 марта, на период праздника Песах, введен режим изоляции арабских территорий Иудеи и Самарии. Закрыты КПП на границе между Израилем и сектором Газы. Режим изоляции будет снят в полночь 7 апреля. В этот период въезд на территорию Израиля будет разрешаться лишь в гуманитарных случаях с ведома представителей координатора действий правительства в Иудее, Самарии и Газе.





