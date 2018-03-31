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Ближний Восток

Трамп заморозил более 200 миллионов долларов, выделенных на восстановление Сирии

время публикации: 07:00 | последнее обновление: 07:08 блог версия для печати фото
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп распорядился заморозить более 200 миллионов долларов, выделенных ранее американскими властями на послевоенное восстановление Сирии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники.

Накануне, в четверг 29 марта, выступая в Огайо, Трамп заявил, что США "очень скоро" уйдут из Сирии. "Пусть другие об этом заботятся", – сказал он.

Как пишет WSJ, Белый дом дал распоряжение Госдепартаменту США приостановить выделение средств на восстановление Сирии. В госдепе заявили, что не располагают пока формальным планом президента по "выходу из Сирии".

Ранее Трамп уже заявлял, что его администрация намерена пересмотреть роль США в затяжном сирийском конфликте (гражданская война в этой стране началась семь лет назад, в марте 2011 года, и продолжается до сих пор).

Судя по опубликованной информации, Дональд Трамп распорядился заморозить выделение денег для Сирии после того, как прочитал статью, в которой говорилось об обязательствах США по выплате 200 миллионов долларов на восстановление в этой стране. Выделить эту сумму в ходе заседания представителей западной коалиции в Кувейте в феврале обещал занимавший тогда пост госсекретаря Рекс Тиллерсон. 13 марта Трамп уволил Тиллерсона с поста главы Госдепартамента и назначил руководителем внешнеполитического ведомства Майка Помпео, до того времени являвшегося директором ЦРУ.

Напомним, что ранее, по распоряжению Трампа, США сократили финансовую помощь Ближневосточному агентству ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA), которое оплачивает здравоохранение, образование и социальную помощь, предоставляемые миллионам палестинских беженцев и их потомкам на Западном берегу, в секторе Газы, арабской части Иерусалима, Сирии, Ливане и Иордании.

Угрожал Трамп сократить и американскую помощь Иордании. При этом были выделены значительные средства на перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

30 января, выступая в Конгрессе с ежегодной речью "О положении страны", Дональд Трамп говорил о простой формуле, которой он собирается следовать: помогать друзьям, быть решительными с врагами. Тогда же глава Белого дома напомнил, что в год назад обещал вместе с союзниками "стереть ИГ с лица Земли". "Год спустя я с гордостью сообщаю, что коалиция победила ИГ, освободила почти 100 процентов территории, недавно захваченной этими убийцами в Ираке и Сирии и других регионах. Но предстоит еще много работы. Мы продолжим нашу битву до тех пор, пока ИГ не будет побеждена", – сказал Трамп. Тогда же Трамп дал понять, что после победы над ИГ американцы не планируют задерживаться в Сирии.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 15 марта 2018 г.
В Риме собирают средства для UNRWA, которое Трамп лишил большей части бюджета
// NEWSru.co.il // В мире // 13 марта 2018 г.
Washington Post: Трамп уволил Тиллерсона, пост госсекретаря займет директор ЦРУ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 февраля 2018 г.
Иордания получит пять млрд долларов помощи, несмотря на угрозы Трампа
// NEWSru.co.il // Экономика // 13 февраля 2018 г.
Проект госбюджета США: строительство посольства в Иерусалиме получило высокий приоритет финансирования
// NEWSru.co.il // В мире // 31 января 2018 г.
Речь Трампа в Конгрессе: помогать друзьям, быть решительными с врагами







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