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31 марта 2019 г.
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Ближний Восток

ЦАХАЛ в ответ на ракетный обстрел нанес удар по сектору Газы

время публикации: 03:37 | последнее обновление: 04:00 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ в ответ на ракетный обстрел нанес удар по сектору Газы
ЦАХАЛ в ответ на ракетный обстрел нанес удар по сектору Газы

В ночь на воскресенье, 31 марта, около 03:00, хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил о нанесении ЦАХАЛом артиллерийского удара по цели к востоку от города Дир аль-Балах, в центральной части сектора Газы.

Вскоре пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала сообщение, согласно которому танки обстреляли позиции боевиков террористической организации ХАМАС.

Удар был нанесен в ответ на ракетный обстрел территории Израиля двумя часами ранее, отмечает армейская пресс-служба.

Около 01:00 из сектора Газы по территории регионального совета Эшколь террористы выпустили пять ракет, сработала система "Цева Адом".

По предварительным данным, ракеты разорвались на незастроенной местности, в результате обстрела никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Март. 71 обстрел. 78 ракет. Часть ракет (точное количество ЦАХАЛ пока не называет) сбита системой ПРО. 7 раненых (по состоянию на 31 марта).

Февраль. 2 обстрела. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.

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