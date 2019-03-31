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Ближний Восток

Газа хоронит "шахидов марша миллионов": противоречивые данные о погибших

время публикации: 12:03 | последнее обновление: 12:04 блог версия для печати фото
На границе Газы. 30 марта 2019 года
На границе Газы. 30 марта 2019 года
На границе Газы. 30 марта 2019 года

В воскресенье, 31 марта, в Газе проходят похороны участников "марша миллионов", погибших в результате столкновений около границы сектора 29-30 марта.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что хоронят четверых погибших и называет их имена: Мухаммад Джихад Саад (20), Нидаль Амар Амара (17), Тамир Хашим Абу аль-Хаир (17) и Билаль Махмуд Шабан ан-Наджар (17).

В то же время российское агентство РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Газы пишет о пятом погибшем – подростке 13 лет.

ПИЦ не сообщает о пятом убитом. Минздрав Газы распространил информацию о четверых погибших и 316 раненых, среди которых 14 в тяжелом состоянии. При этом отмечается, что в больницы доставлены участники "марша" с отравлениями слезоточивым газом, с осколочными и пулевыми ранениями.

В "марше миллионов", по данным ЦАХАЛа, участвовали до 40 тысяч человек. В основном, марш проходил мирно.

Как сообщалось ранее, около 01:00 31 марта из сектора Газы по территории регионального совета Эшколь террористы выпустили пять ракет, сработала система "Цева Адом". Ракеты разорвались на незастроенной местности, в результате обстрела никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был.

В ответ танки ЦАХАЛа обстреляли позиции боевиков ХАМАСа. Информация подтверждена пресс-службой ХАМАСа. ПИЦ уточняет: танки ЦАХАЛа обстреляли четыре объекта боевиков "Хамас аль-Таджур" и "Мзэрин", расположенные к востоку от Дир аль-Балаха и к востоку от города Газа, а также позицию к востоку от Джур аль-Дика. Судя по сообщению ПИЦ, по позициям боевиков были выпущены не менее пяти танковых снарядов. Причинен ущерб. Никто не пострадал.

Утром 31 марта власти Израиля открыли КПП "Эрез" и "Керем Шалом" на границе сектора Газы.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Март. 71 обстрел. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых (по состоянию на 31 марта).

Февраль. 2 обстрела. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 марта 2019 г.
КПП на границе Газы открылись, несмотря на обстрел
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 марта 2019 г.
ХАМАС: ЦАХАЛ обстрелял четыре объекта боевиков после падения ракеты на территории Израиля
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 марта 2019 г.
ЦАХАЛ в ответ на ракетный обстрел нанес удар по сектору Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 марта 2019 г.
Террористы выпустили по территории Израиля из сектора Газы пять ракет
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 марта 2019 г.
Минздрав Газы сообщил о четвертом погибшем в ходе "марша миллионов"





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