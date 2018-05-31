Асад в интервью Russia Today: иранских войск в Сирии нет, израильтяне лгут

Президент Сирии Башар Асад в интервью российскому государственному телеканалу Russia Today заявил, что война в его стране близится к завершению и дал высокую оценку "мудрой политике" руководства России.

"Мы довольно близко подошли к возможному прямому конфликту между силами России и США. Но, к счастью, этого удалось избежать. Но не благодаря мудрости американского руководства, а благодаря мудрости российского", – сказал сирийский президент. По его словам, США рассматривали вариант комплексного удара по всей Сирии, но встречные заявления России их остановили.

Башар Асад подчеркнул, что в Сирии не идет гражданская война, по его версии, это война против террористов и "наемников Запада".

Асад заявил, что, "если бы не вмешательство извне", то войну в Сирии (начавшуюся в марте 2011-го) можно было бы завершить в течение года. При этом, судя по словам Асада, участие России в войне он таким вмешательством не считает, а обвиняет, прежде всего, США и другие страны Запада.

"Наши противники стараются отодвинуть от нас победу. Главным образом, это Запад во главе с США и их марионетками в Европе и нашем регионе и их наёмники в Сирии. Они делают это и поддерживая террористические группировки, и помогая их свежим силам проникать в Сирию, и чиня препятствия политическому процессу", – заявил Асад, не исключив, что западная коалиция продолжит наносить удары по целям в Сирии.

Сирийский президент отверг обвинения в применении химического оружия. "У нас в любом случае нет химического оружия, и мы не стали бы использовать его против собственного народа", – сказал он.

Как отмечает РИА Новости, в этом интервью Башар Асад отверг утверждение властей Израиля, что в Сирии есть иранские военные базы и действуют подразделения иранских и проиранских сил. "Иранских войск на нашей территории нет и никогда не было. Их ведь не спрячешь. И мы не стали бы это скрывать", – заявил Асад в интервью RT. Он отметил, что в стране находятся иранские офицеры, "которые оказывают содействие сирийской армии, но не иранские войска". "Ярче всего израильскую ложь об иранцах в Сирии демонстрирует следующий факт. Несколько недель назад ВВС Израиля нанесли авиаудары по нашей территории. Как утверждалось, целью были иранские военные базы и лагеря. Однако среди пострадавших и погибших оказались десятки сирийцев и ни одного иранца. Так что все эти утверждения – ложь", – произнес Асад.

Сирийский президент поблагодарил Россию не только за участие российских ВВС в боевых действиях на стороне его режима, но и за укрепление сирийских ПВО. "Благодаря помощи России (сирийская система ПВО) сейчас гораздо прочнее, чем была раньше. И недавние налеты Израиля, США, Великобритании и Франции это подтвердили… единственный способ покончить с этим – укреплять нашу систему", – сказал Асад. Он также отметил, что "наемники", действующие против его режима, в первую очередь атакуют объекты ПВО. "Это – еще одна доказательство того, что Израиль изначально был напрямую связан с террористами в Сирии. Те атаковали наши объекты ПВО и вывели из строя значительную их часть", – сказал Б.Асад.

Отметим, что интервью с Асадом вышло в эфир на RT в день, когда в Москве проходят переговоры министра обороны Израиля Авигдора Либермана и министра обороны России Сергея Шойгу, главными темами которых являются ситуация в Сирии, готовящаяся сирийцами военная операция на юге страны (около границы с Израилем) и иранское военное присутствие в Сирии.





