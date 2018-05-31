Бывший глава "Мосада": "В 2011 году Нетаниягу отдал приказ подготовиться к удару по Ирану"

В 2011 году глава правительства Биньямин Нетаниягу отдал распоряжения начальнику генерального штаба генерал-лейтенанту Бени Ганцу и главе "Мосада" Тамиру Пардо сделать все необходимые приготовления для нанесения удара по Исламской республике Иран. Об этом Пардо сообщил в интервью программе "Увда", которая выйдет в эфир 31 мая.

По его словам, атака должна была последовать через 15 дней после распоряжения премьер-министра. Как сообщает сайт Walla News, решение Нетаниягу едва не заставило Пардо, незадолго до того возглавившего службу внешней разведки Израиля, подать заявление об отставке.

Отвечая на вопрос ведущей Иланы Даян, верил ли он, что за распоряжением последует атака, отставной разведчик сказал, что подобные приказы не отдаются просто с целью проверить боеготовность.

"В этой ситуации возможны два варианта: либо он действительно собирается атаковать, либо он сигнализирует… Допустим, кто-то в США узнает что-то, и это подтолкнет американцев к действиям. В таких вопросах тому, кто стоит у руля, надо верить, и если принято решение начать обратный отсчет - ты понимаешь, что все всерьез", - сказал он.

Согласно газете "Маарив", Пардо обратился к юридическому советнику правительства Йехуде Вайнштейну, чтобы проверить, обладает ли глава правительства полномочиями отдать приказ, который может привести к войне. Посоветовался он и со своими предшественниками – Ицхаком Хофи и Меиром Даганом.

И глава "Мосада", и начальник генерального штаба выступили против нанесения удара по Ирану. Глава правительства прислушался к их мнению. Пардо заявляет, что атака Ирана привела бы к полномасштабной войне, и отставка стала бы для него единственным выходом в подобной ситуации.





