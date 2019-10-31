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NEWSru.co.il :: Ближний Восток31 октября 2019 г., 14:49

Арабские СМИ: в Южном Ливане сбит израильский беспилотник. ЦАХАЛ: БПЛА не пострадал

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Арабские СМИ: в Южном Ливане сбит израильский беспилотник Арабские СМИ: в Южном Ливане сбит израильский беспилотник Арабские СМИ: в Южном Ливане сбит израильский беспилотник
 
   
 
 
Арабские СМИ: в Южном Ливане сбит израильский беспилотник

 
   
 
 
Арабские СМИ: в Южном Ливане сбит израильский беспилотник

 
   
 
 
Арабские СМИ: в Южном Ливане сбит израильский беспилотник

В четверг, 31 октября, ливанские СМИ сообщили, что в Южном Ливане сбит израильский беспилотный самолет.

Как утверждали ливанские источники, в частности телеканал "Аль-Маядин", "израильский шпионский самолет" был сбит зенитной ракетой недалеко от Набатии в Южном Ливане. Взрыв был слышен на расстоянии нескольких километров.

В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что с ливанской территории был открыт зенитный огонь по беспилотному самолету ЦАХАЛа. При этом утверждается, что БПЛА не пострадал.

Судя по фотографиям, размещенным в ливанских СМИ, с земли был обстрелян мини-БПЛА Skylark, но над Южным Ливаном сегодня были замечены и другие беспилотники.

Напомним, что 23 октября ливанские источники сообщали, что в южном Ливане упал израильский БПЛА, сбитый из охотничьего ружья. В пресс-службе ЦАХАЛа тогда редакции NEWSru.co.il подтвердили факт падения беспилотного летательного аппарата около границы на ливанской стороне. Судя по сообщению ЦАХАЛа, речь шла о недорогом мультикоптере, которые используются для разведывательных миссий на незначительном удалении от границы.

9 сентября "Хизбалла" заявляла, что около деревни Рамиа, на юге Ливана, недалеко от границы с Израилем, боевиками этой организации был сбит и захвачен израильский беспилотный летательный аппарат. Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передавал, что израильский БПЛА был сбит на окраине Рамии. Тип летательного аппарата при этом не указывается. Судя по иллюстрациям, которые публиковались в СМИ "Хизбаллы", речь шла о разведывательном мини-БПЛА Skylark. ЦАХАЛ по этому поводу комментариев не давал.

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