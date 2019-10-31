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NEWSru.co.il :: Ближний Восток31 октября 2019 г., 07:54

Пентагон опубликовал видео и фото операции, в ходе которой был уничтожен аль-Багдади

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Генерал Кеннет МакКензи Снимок местоположения рейда сил специальных операций США против лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, показывающего отсутствие побочного ущерба. 26 октября 2019 года силы спецназа США остановились на территории Сирии с миссией убить или захвати аль-Багдади Генерал Кеннет МакКензи ВСЕ ФОТО
 
   
 
 
Генерал Кеннет МакКензи

 
   
 
 
Снимок местоположения рейда сил специальных операций США против лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, показывающего отсутствие побочного ущерба. 26 октября 2019 года силы спецназа США остановились на территории Сирии с миссией убить или захвати аль-Багдади

 
   
 
 
Генерал Кеннет МакКензи

 
   
 
 
Abu Bakr Al-Baghdadi

Министерство обороны США сняло гриф секретности с черно-белого видео, сделанного во время операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу-Бакра аль-Багдади. Опубликованы и несколько фотографий.

Короткая видеозапись низкого качества, сделана, скорее всего, беспилотным летательным аппаратом. На ней можно увидеть, как участники рейда приближаются к комплексу, где находился лидер ИГ. С земли по вертолетам ведется автоматный огонь. На другом ролике запечатлен удар ВВС по зданию, судя по всему, после операции.

На посвященной публикации видео пресс-конференции глава Центрального командования американской армии Кеннет МакКензи сообщил, что весь комплекс, где жил аль-Багдади, был испещрен подземными ходами. В одном из них он скрылся во время рейда и возможно, вел огонь по американским солдатам.

Генерал заявил, что не знает, действительно ли террорист умер "скуля и плача", как объявил президент Дональд Трамп. "Но он залез в подземное укрытие с двумя маленькими детьми и взорвал себя, когда наверху были его люди. Из этого ясно, что он был за человек", - цитирует военачальника телеканал CNN.

МакКензи рассказал, что американские военные вывезли с места проведения операции 11 детей – ни один из них не пострадал. Четыре женщины и двое мужчин, на которых были пояса смертника, отказались сдаваться и были уничтожены.

Военачальник признался, что участники рейда направились на операцию с сирийской территории. По его словам, решение президента о выводе войск из Сирии никак не помешало проведению операции.

Он отметил, что американская армия располагала образцами ДНК аль-Багдади с 2004 года, когда он был впервые задержан американцами в Ираке. "Останки были вывезены на базу для полной идентификации, а затем захоронены в море – согласно законам военного конфликта", - сказал МакКензи.



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