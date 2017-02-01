В Авдеевке объявлен режим ЧП: город полностью обесточен. Фоторепортаж

Фото: Брендан Хоффман. Getty Images

В результате боевых действий город Авдеевка, расположенный в центральной части Донецкой области, где идут бои, погибли семь украинских военных и не менее 17 получили ранения, оказался полностью обесточенным. Без воды, электричества и теплоснабжения остались более 400 тысяч жителей региона.

Накануне глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в городе объявлено чрезвычайное положение.

Тем не менее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе посещения Авдеевки заявил, что на данный момент оснований для эвакуации местных жителей нет.