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В Авдеевке объявлен режим ЧП: город полностью обесточен. Фоторепортаж

время публикации: 19:13 | последнее обновление: 19:19 блог версия для печати фото

Фото: Брендан Хоффман. Getty Images

В результате боевых действий город Авдеевка, расположенный в центральной части Донецкой области, где идут бои, погибли семь украинских военных и не менее 17 получили ранения, оказался полностью обесточенным. Без воды, электричества и теплоснабжения остались более 400 тысяч жителей региона.

Накануне глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в городе объявлено чрезвычайное положение.

Тем не менее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе посещения Авдеевки заявил, что на данный момент оснований для эвакуации местных жителей нет.

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