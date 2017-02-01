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Протесты против решений Трампа в США: ни дня без демонстраций. Фоторепортаж

время публикации: 07:57 | последнее обновление: 07:57 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

В США продолжаются массовые акции протеста против решений новой администрации под руководством президента Дональда Трампа, касающихся ужесточения иммиграционной политики, ограничений приема беженцев, временного запрета на выдачу виз гражданам ряда мусульманских государств, строительства стены на границе Мексики, назначения нового генерального прокурора и т.д. 31 января демонстрации проходили в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Колумбии (Южная Каролина) и других городах Америки.

Со дня инаугурации Трампа массовые протесты не прекращались ни на один день.

Вашингтон
Вашингтон
Майами
Майами
Колумбия
Колумбия
Нью-Йорк
Нью-Йорк
Чикаго
Чикаго
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
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