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Фоторепортажи

Мир встретил новый 2017 год. Фоторепортаж вокруг света

время публикации: 12:36 | последнее обновление: 12:53 блог версия для печати фото

Корреспонденты агентства Getty Images показывают, как встречали Новый год в США, Великобритании, Германии, Китае, Японии, Индонезии, Португалии, Бразилии, Австралии, Новой Зеландии и других странах.

Нью-Йорк. США
Нью-Йорк. США
Мадейра. Португалия
Мадейра. Португалия
Гонконг. КНР
Гонконг. КНР
Джакарта. Индонезия
Джакарта. Индонезия
Лондон. Великобритания
Лондон. Великобритания
Рио-де-Жанейро. Бразилия
Рио-де-Жанейро. Бразилия
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Австралия и Новая Зеландия проводили 2016 год традиционными салютами. Фоторепортаж







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