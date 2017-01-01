Мир встретил новый 2017 год. Фоторепортаж вокруг света

Корреспонденты агентства Getty Images показывают, как встречали Новый год в США, Великобритании, Германии, Китае, Японии, Индонезии, Португалии, Бразилии, Австралии, Новой Зеландии и других странах.
1 января 2017 г.
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Австралия и Новая Зеландия проводили 2016 год традиционными салютами. Фоторепортаж
Австралия и Новая Зеландия проводили 2016 год традиционными салютами. Фоторепортаж
Воскресенье, 1 января 2017 г.
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