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Актрисе и модели Памеле Андерсон – 50. Фотоальбом

время публикации: 06:46 | последнее обновление: 07:30 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images, Flash90 и Гарри Резниковский (Zahav.ru)

1 июля исполнилось 50 лет со дня рождения знаменитой актрисы и модели, телеведущей и защитницы прав животных Памелы Андерсон.

Памела родилась в Канаде в 1967-м году. В 1985 году она окончила школу. Работала учителем физкультуры в Ванкувере. В 1989-м ее заметили на телевидении: на футбольном матче на стадионном экране оператор показал крупным планом ослепительную блондинку в короткой майке. Этот кадр и стал началом карьеры фотомодели и актрисы Памелы Андерсон. Она получила предложение сняться в рекламе пива, а вскоре после этого ее пригласили на съемки для журнала Playboy. После участия в различных теле-шоу в 1995 году Памела наконец получила одну из главных ролей в сериале "Спасатели Малибу", который превратил ее в настоящую звезду. Она стала национальным секс-символом и была объявлена самой эротичной звездой Голливуда. Несколько раз Памела Андерсон корректировала свою внешность с помощью пластических операций – увеличивала грудь и объем губ. Именно Памела Андерсон была "пионеркой" жанра "домашнего порно". Кадры ее сексуальных развлечений с мужем, музыкантом Томми Ли, были похищены в 1995 году и получили широкое распространение в интернете. Брак распался. В 2006-м Памела снова вышла замуж за музыканта, ее избранником стал Кид Рок. Но уже в 2007-м Памела стала "девушкой" иллюзиониста Ганса Клока. В 2007-м она вышла замуж за продюсера Рика Саломона, потом последовал развод, но в 2014-м году Памела сообщила, что вновь вышла замуж за Рика. Памела Андерсон до сих появляется на подиуме (например, в показах коллекций Ричи Рича) и позирует для журналов. На обложке одного только журнала Playboy ее фотографии появлялись 14 раз.

Памелу Андерсон давно заботят проблемы окружающей среды и права животных. В 2003 году Андерсон была удостоена премии Линды Маккартни за заслуги в защите прав животных. В 2010-м, во время визита в Израиль Памела пыталась добиться запрета на использование натурального меха при изготовлении штраймлов. Тогда она обращалась к министру по делам религии Яакову Марги, но не получила ответа. В январе 2014 года Андерсон написала письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу, призвав его поддержать законопроект о запрете на торговлю изделиями из натурального меха. Обращалась она с подобными просьбами и к лидерам других государств, в том числе к Владимиру Путину.

1984. Памеле 16 лет
1984. Памеле 16 лет
1983. Школьная сборная по волейболу. 15-летняя Памела крайняя слева в верхнем ряду
1983. Школьная сборная по волейболу. 15-летняя Памела крайняя слева в верхнем ряду
1985 год
1985 год
1995 год. Памела на съемках "Спасателей Малибу"
1995 год. Памела на съемках "Спасателей Малибу"
1996 год. Памела на съемках "Барб Уайp"
1996 год. Памела на съемках "Барб Уайp"
1994. На церемонии CCAM Awards в Сиднее (Австралия)
1994. На церемонии CCAM Awards в Сиднее (Австралия)
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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 13 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Досуг // 17 декабря 2016 г.
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// NEWSru.co.il // Досуг // 6 декабря 2015 г.
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// NEWSru.co.il // Досуг // 9 ноября 2015 г.
Памела Андерсон отметила "стриптизом" излечение от гепатита C







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