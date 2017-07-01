Актрисе и модели Памеле Андерсон – 50. Фотоальбом

Фото: Getty Images, Flash90 и Гарри Резниковский (Zahav.ru)

1 июля исполнилось 50 лет со дня рождения знаменитой актрисы и модели, телеведущей и защитницы прав животных Памелы Андерсон.

Памела родилась в Канаде в 1967-м году. В 1985 году она окончила школу. Работала учителем физкультуры в Ванкувере. В 1989-м ее заметили на телевидении: на футбольном матче на стадионном экране оператор показал крупным планом ослепительную блондинку в короткой майке. Этот кадр и стал началом карьеры фотомодели и актрисы Памелы Андерсон. Она получила предложение сняться в рекламе пива, а вскоре после этого ее пригласили на съемки для журнала Playboy. После участия в различных теле-шоу в 1995 году Памела наконец получила одну из главных ролей в сериале "Спасатели Малибу", который превратил ее в настоящую звезду. Она стала национальным секс-символом и была объявлена самой эротичной звездой Голливуда. Несколько раз Памела Андерсон корректировала свою внешность с помощью пластических операций – увеличивала грудь и объем губ. Именно Памела Андерсон была "пионеркой" жанра "домашнего порно". Кадры ее сексуальных развлечений с мужем, музыкантом Томми Ли, были похищены в 1995 году и получили широкое распространение в интернете. Брак распался. В 2006-м Памела снова вышла замуж за музыканта, ее избранником стал Кид Рок. Но уже в 2007-м Памела стала "девушкой" иллюзиониста Ганса Клока. В 2007-м она вышла замуж за продюсера Рика Саломона, потом последовал развод, но в 2014-м году Памела сообщила, что вновь вышла замуж за Рика. Памела Андерсон до сих появляется на подиуме (например, в показах коллекций Ричи Рича) и позирует для журналов. На обложке одного только журнала Playboy ее фотографии появлялись 14 раз.

Памелу Андерсон давно заботят проблемы окружающей среды и права животных. В 2003 году Андерсон была удостоена премии Линды Маккартни за заслуги в защите прав животных. В 2010-м, во время визита в Израиль Памела пыталась добиться запрета на использование натурального меха при изготовлении штраймлов. Тогда она обращалась к министру по делам религии Яакову Марги, но не получила ответа. В январе 2014 года Андерсон написала письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу, призвав его поддержать законопроект о запрете на торговлю изделиями из натурального меха. Обращалась она с подобными просьбами и к лидерам других государств, в том числе к Владимиру Путину.