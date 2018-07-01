Россия победила Испанию в 1/8 чемпионата мира по футболу. Фоторепортаж

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1 июля на стадионе "Лужники" в Москве состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года. Сборная Испании уступила сборной России.

Счет открыли испанцы, благодаря автоголу Сергея Игнашевича. Незадолго до окончания первого тайма Артем Дзюба пробил пенальти и сравнял счет.

В течение всей игры мячом владели преимущественно испанские футболисты, создавшие несколько голевых моментов у ворот противника. Россияне отвечали редкими контратаками.

В целом, игра была осторожной и невыразительной, временами грубой. В основное и дополнительное время результат остался ничейным – 1:1.

Победитель был определен в серии послематчевых пенальти. После двух ошибок испанцев, победила Россия.

Подробное описание матча