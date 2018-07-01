18+
1 июля 2018 г.
последняя новость: 22:46
Добро пожаловать в Сохнут, г?н Герцог
Турцией правит султан
О ксенофобии Эйнштейна
Самоуважение, как норма
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:43 Россия победила Испанию в 1/8 чемпионата мира по футболу. Фоторепортаж
09:01 Обращение к древним духам: огненный ритуал в Монголии. Фоторепортаж
13:51 Фестиваль света в Иерусалиме: красочное шоу на самых опасных воротах Старого города. Фоторепортаж
13:33 Шоу "Я" Филиппа Киркорова в Тель-Авиве. Фоторепортаж
09:13 "Высаживать надежду": около границы с Газой прошла акция "Женщин за мир". Фоторепортаж
12:38 Самые сексуальные болельщицы ЧМ 2018. Фотогалерея
12:16 Принц Уильям посетил Стену Плача в Иерусалиме. Фоторепортаж
08:18 Shoot the Moon: нидерландский балет в Лондоне. Фоторепортаж
07:41 Пожары в Манчестере: зеленые холмы Англии в огне. Фоторепортаж
20:35 Визит принца Уильяма в Палестинскую автономию. Фоторепортаж
Фоторепортажи

Россия победила Испанию в 1/8 чемпионата мира по футболу. Фоторепортаж

время публикации: 19:43 | последнее обновление: 19:48 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

1 июля на стадионе "Лужники" в Москве состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года. Сборная Испании уступила сборной России.

Счет открыли испанцы, благодаря автоголу Сергея Игнашевича. Незадолго до окончания первого тайма Артем Дзюба пробил пенальти и сравнял счет.

В течение всей игры мячом владели преимущественно испанские футболисты, создавшие несколько голевых моментов у ворот противника. Россияне отвечали редкими контратаками.

В целом, игра была осторожной и невыразительной, временами грубой. В основное и дополнительное время результат остался ничейным – 1:1.

Победитель был определен в серии послематчевых пенальти. После двух ошибок испанцев, победила Россия.

Подробное описание матча

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 1 июля 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018