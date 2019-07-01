Европейские игры в Минске: семь медалей израильтян. Фотогалерея

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С 21 по 30 июня в Минске проходили 2-е Европейские игры. В соревнованиях по 15 видам спорта принимали участие 3844 спортсмена из 50 стран Европы.

Лидером медального зачета стала сборная России, завоевавшая 109 медалей (44 + 23 + 42). На втором месте белорусы (24 + 16 + 29), на третьем – украинцы (16 + 17 + 18).

Сборная Израиля заняла 19-е место (3 + 3 + 1). Линой Ашрам (художественная гимнастика) завоевала две золотые и две серебряные медали. Еще одно "золото" принес стрелок Сергей Рихтер. Дзюдоист Ли Кочман завоевал серебряную медаль. И "бронзу" игр получил Миша Зильберман (бадминтон).