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Фоторепортажи

Европейские игры в Минске: семь медалей израильтян. Фотогалерея

время публикации: 10:38 | последнее обновление: 10:45 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

С 21 по 30 июня в Минске проходили 2-е Европейские игры. В соревнованиях по 15 видам спорта принимали участие 3844 спортсмена из 50 стран Европы.

Лидером медального зачета стала сборная России, завоевавшая 109 медалей (44 + 23 + 42). На втором месте белорусы (24 + 16 + 29), на третьем – украинцы (16 + 17 + 18).

Сборная Израиля заняла 19-е место (3 + 3 + 1). Линой Ашрам (художественная гимнастика) завоевала две золотые и две серебряные медали. Еще одно "золото" принес стрелок Сергей Рихтер. Дзюдоист Ли Кочман завоевал серебряную медаль. И "бронзу" игр получил Миша Зильберман (бадминтон).

Линой Ашрам (Израиль)
Линой Ашрам (Израиль)
Валерий Чеботарь (Украина)
Валерий Чеботарь (Украина)
Джорджия-Мэй Фентон (Великобритания)
Джорджия-Мэй Фентон (Великобритания)
Микаил Озерлер (Турция) и Ли Кочман (Израиль)
Микаил Озерлер (Турция) и Ли Кочман (Израиль)
Аркадиуш Кулинич (Польша)
Аркадиуш Кулинич (Польша)
Ивет Горанова (Болгария) и Туба Ябкан (Турция)
Ивет Горанова (Болгария) и Туба Ябкан (Турция)
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