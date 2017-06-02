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Фоторепортажи

16 лет трагедии в "Дольфи". Фоторепортаж

время публикации: 1 июня 2017 г., 20:56 | последнее обновление: 1 июня 2017 г., 21:13 блог версия для печати фото

Фото: NEWSru.co.il

Вечером 1 июня около памятника жертвам теракта на дискотеке "Дольфи" состоялась ежегодная траурная церемония, в которой приняли участие близкие и друзья погибших, государственные чиновники и представители мэрии Тель-Авива, выпускники школы "Шевах Мофет" и добровольцы из организации СЭЛА.

16 лет назад на этом месте в результате теракта-самоубийства погиб 21 человек, 120 получили ранения. Почти все погибшие были школьниками или недавними выпускниками школ, репатриантами из бывшего СССР. Семеро погибших, а также многие раненые были учащимися тель-авивской школы "Шевах Мофет".

Имена погибших в результате теракта возле дискотеки "Дольфи"

Мария Тагильцева, 14 лет
Евгения Дорфман, 15 лет
Раиса Немировская, 15 лет
Юлия Скляник, 15 лет
Аня Казачкова, 15 лет
Катрин Кастиньяда, 15 лет
Ирина Непомнящая, 16 лет
Марьяна Медведенко, 16 лет
Лиана Саакян, 16 лет
Марина Берковская, 17 лет
Симона Рудина, 17 лет
Алексей Лупало, 17 лет
Юлия Налимова, 16 лет
Елена Налимова, 18 лет
Ирина Осадчая, 18 лет
Илья Гутман, 19 лет
Сергей Панченко, 20 лет
Роман Джанашвили, 21 год
Диаз Нурманов, 21 год
Ян Блюм, 25 лет
Ури Шахар, 32 года

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