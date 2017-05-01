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День памяти павших воинов и жертв терактов. Фоторепортаж

время публикации: 07:41 | последнее обновление: 07:41 блог версия для печати фото

Фото: Flash90

В Израиле отмечают День памяти павших в войнах и жертв терактов. По всей стране проходят траурные церемонии.

Утром 30 апреля в Иерусалиме состоялось открытие мемориального комплекса, возведенного в память о павших. Белой купол высотой в 18 метров возвышается на горе Герцля, рядом с военным кладбищем. 23.000 кирпичей из белого металла, на каждом из которых высечено имя и дата гибели, по спирали поднимаются к куполу. Длина этого скорбного списка составила 260 метров.

В 20:00 в память о погибших прозвучала траурная сирена. Жизнь замерла на одну минуту: на дорогах встали машины, пешеходы остановились на том месте, где их застала сирена. Затем около Стены Плача в Иерусалиме состоялась церемония зажжения свечей, на которой присутствовали президент страны, начальник генштаба ЦАХАЛа и представители семей погибших. На горе Герцля началась официальная церемония памяти павших, подобные церемонии проходили по всей стране.

1 мая в 11:00 прозвучит двухминутная сирена, после чего на горе Герцля в Иерусалиме и на военном кладбище в Кирьят Шауле начнутся государственные церемонии памяти павших солдат. В 13:00 на горе Герцля пройдет церемония памяти жертв террора. Мероприятия Дня памяти завершатся в 20:00 зажжением факелов Дня независимости.

По данным министерства обороны Израиля, с предыдущего Дня памяти список павших в войнах Израиля увеличился на 97 имен. 60 военнослужащих и сотрудников служб безопасности погибли или скончались, находясь на действительной службе. Также за этот год скончались 37 инвалидов ЦАХАЛа.

В общей сложности, с 1860 года в рядах военизированных организаций Еврейского Йешува и служб безопасности государства Израиль погибли или скончались во время службы 23.544 человека.

В стране проживает 15.881 член семьи павших в войнах Израиля, включая 9.157 родителей, 4.881 вдову и 1.843 сироты в возрасте до 30 лет.

Список гражданских лиц, ставших жертвами террора, отсчитывается от дня провозглашения независимости Израиля 14 мая 1948 года.

За последний год этот список увеличился на 11 имен и составил 3.117 человек. В списке жертв террора – 122 иностранных гражданина и 100 израильтян, погибших в терактах за границей.

В Израиле живут 109 сирот, лишившихся из-за терактов обоих родителей.

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