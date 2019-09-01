80 лет назад началась Вторая мировая война. Фотоархив

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1 сентября 1939 года вооруженные силы Германии перешли границы Польши. Архивные документы свидетельствуют: Гитлер планировал захват Польши задолго до подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, в секретном протоколе которого был закреплен раздел сфер интересов в Европе.

Фактически боевые действия против поляков начались вечером 31 августа, когда переодетые в польскую военную форму солдаты СС захватили помещение радиостанции в Глайвице, инсценировали нападение со стороны польских военных и передали в эфир сообщение о переходе польской армией германской границы.

Ранним утром 1 сентября 1939 года германские ВВС нанесли массированный удар по польским аэродромам, уничтожив большую часть самолетов армии Польши, а учебный артиллерийский корабль "Шлезвиг-Гольштейн" открыл огонь по военно-транзитному складу на польской военно-морской базе Вестерплатте под Данцигом. Одновременно немецкие войска без объявления войны начали наступление по всей германо-польской границе, а также с территории Моравии и Словакии.

Днем 1 сентября 1939 года Адольф Гитлер выступил в Рейхстаге, заявив об "активной обороне" против польской агрессии.

В связи с агрессией против Польши, 3 сентября 1939 года Великобритания и Франция объявили Германии войну.