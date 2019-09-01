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80 лет назад началась Вторая мировая война. Фотоархив

время публикации: 08:50 | последнее обновление: 08:50 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images, Wikipedia

1 сентября 1939 года вооруженные силы Германии перешли границы Польши. Архивные документы свидетельствуют: Гитлер планировал захват Польши задолго до подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, в секретном протоколе которого был закреплен раздел сфер интересов в Европе.

Фактически боевые действия против поляков начались вечером 31 августа, когда переодетые в польскую военную форму солдаты СС захватили помещение радиостанции в Глайвице, инсценировали нападение со стороны польских военных и передали в эфир сообщение о переходе польской армией германской границы.

Ранним утром 1 сентября 1939 года германские ВВС нанесли массированный удар по польским аэродромам, уничтожив большую часть самолетов армии Польши, а учебный артиллерийский корабль "Шлезвиг-Гольштейн" открыл огонь по военно-транзитному складу на польской военно-морской базе Вестерплатте под Данцигом. Одновременно немецкие войска без объявления войны начали наступление по всей германо-польской границе, а также с территории Моравии и Словакии.

Днем 1 сентября 1939 года Адольф Гитлер выступил в Рейхстаге, заявив об "активной обороне" против польской агрессии.

В связи с агрессией против Польши, 3 сентября 1939 года Великобритания и Франция объявили Германии войну.

Польская пехота
Польская пехота
Солдаты вермахта снимают символ польского правительства в Гдыне, сентябрь 1939 года
Солдаты вермахта снимают символ польского правительства в Гдыне, сентябрь 1939 года
Газеты за 1 сентября 1939 года
Газеты за 1 сентября 1939 года
Польские солдаты в ходе боев за Польшу, сентябрь 1939 года
Польские солдаты в ходе боев за Польшу, сентябрь 1939 года
Варшава, сентябрь 1939 года
Варшава, сентябрь 1939 года
Британские солдаты перед отбытием на фронт, 22 сентября 1939 года
Британские солдаты перед отбытием на фронт, 22 сентября 1939 года
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