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"Топливный бунт" в Париже: от анархистов до исламистов. Фоторепортаж

время публикации: 07:20 | последнее обновление: 10:40 блог версия для печати фото

Фото: Вероника де Вигери. Getty Images

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Парижа, протестуя против повышения цен на бензин и требуя повышения минимальной заработной платы. Протесты переросли в погромы. Разбито множество витрин, подожжены десятки автомобилей, сожжено несколько рождественских ёлок.

Только за первые сутки "топливного бунта" пострадали, по меньшей мере, 133 человек, в их числе более 20 полицейских. Среди пострадавших есть журналисты. Более 400 участников протестов были задержаны.

Парижский корреспондент израильской корпорации "Кан" Гидеон Кудс отмечает, что среди погромщиков есть представители самых разных радикальных движений, включая анархистов и исламистов.

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// NEWSru.co.il // В мире // 1 декабря 2018 г.
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