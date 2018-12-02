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"Я женщина, я бастую". Акции протеста в Израиле

время публикации: 13:22 | последнее обновление: 13:30 блог версия для печати фото

Фото: Flash90

На этой неделе, во вторник 4 декабря, планируется всеизраильская акция протеста против насилия в отношении женщин. О поддержке этой акции объявили муниципалитеты Иерусалима, Тель-Авива, Хайфы, Беэр-Шевы, Нетании, Ришон ле-Циона, Рамат-Гана, Бат-Яма, Гиватаима, Ор Йегуды, Модиина и Димоны, а также ряд местных советов арабского сектора. Поддержка со стороны муниципалитетов означает, что сотрудницы мэрий, участвующие в "женской забастовке", получат зарплату, как если бы они работали.

Организаторами акции стали более 50 различных феминистских организаций Израиля, обеспокоенных ростом числа убийств, жертвами которых становятся женщины. Только за последний год в Израиле было зафиксировано 20 случаев насилия со стороны родственников или близких знакомых, в результате которых были убиты девочки и женщины.

В течение последней недели, после убийств 16-летней Аюб Яары и 13-летней Сильваны Цагаи активизировались акции протеста представительниц феминистиского движения, которые получили широкую общественно-политическую поддержку. Организаторы протеста обвиняют правительство в недостаточной работе по предотвращению насилия против женщин. При этом, как правило, игнорируется тот факт, что большинство подобных инцидентов происходит в арабском секторе или в среде выходцев из стран Африки.

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