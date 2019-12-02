Протесты в Чили: обнаженная в "арафатке", "красная монахиня" и другие. Фоторепортаж
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Второй месяц продолжаются массовые протесты в Чили, сопровождающиеся столкновениями с полицей и военными. Десятки людей погибли, сотни были травмированы. Причинен огромный ущерб. Против участников беспорядков выдвинуты более 20 тысяч обвинительных заключений.
Акции протеста начались 18 октября после объявления о повышении цен на проезд в метро.
Теперь демонстранты требуют внесения изменений в конституцию, улучшения системы социального обеспечения, реформы пенсионной системы, реформы систем здравоохранения и образования, а также снижения цен на государственные услуги.
1 декабря манифестанты "отметили" 70-летний юбилей президента Чили Себастьяна Пиньеры попыткой прорыва к его резиденции в Сантьяго.
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