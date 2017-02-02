2 февраля 2017 г.
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"Это война": беспорядки в Калифорнийском университете. Фоторепортаж

время публикации: 14:01 | последнее обновление: 14:01 блог версия для печати фото

Фото: Элайджа Нувелэйдж. Getty Images

Вечером 1 февраля на территории кампуса Калифорнийского университета в городе Беркли возникли студенческие беспорядки. Полиция блокировала входы и выходы из университета, само учебное заведение временно закрыто. Причинен значительный ущерб.

Формальным поводом для протеста послужила запланированная лекция редактора интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулоса, который считается журналистом крайне правых взглядов. Лекция Майло Яннопулоса была отменена, но это не помогло остановить возникшие беспорядки, участники которых выступают не столько с критикой конкретного лектора, сколько с критикой политики новой администрации США под руководством президента Дональда Трампа.

Инициаторами беспорядков выступили активисты анархистских и социалистических организаций. На плакатах протестующих можно увидеть надписи: "Вон из Беркли, нацистская сволочь", "Стань неуправляемым", "Это война" и т.п.

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// NEWSru.co.il // В мире // 2 февраля 2017 г.
Калифорнийский университет закрыт в связи с массовыми протестами студентов







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Четверг, 2 февраля 2017 г.
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