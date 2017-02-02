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Фоторепортажи

Штурм и эвакуация Амоны завершены. Фоторепортаж

время публикации: 16:04 | последнее обновление: 16:10 блог версия для печати фото

Фото: Flash90

2 февраля израильская полиция завершила насильственную эвакуацию защитников форпоста Амона в Самарии. В общей сложности, за два дня операции "Закрытый сад-2" пострадали более 40 человек. Полицейским, пограничникам и военным пришлось эвакуировать около тысячи человек, оказывавших не только пассивное сопротивление. На второй день операции сотрудники правоохранительных органов штурмовали синагогу, в которой оставались последние 150 активистов поселенческого движения, защищавших форпост.

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Четверг, 2 февраля 2017 г.
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