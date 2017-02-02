Знаменитой колумбийско-ливанской певице Шакире – 40. Фотогалерея

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2 февраля исполнилось 40 лет знаменитой колумбийской певице Шакире – одной из самых успешных латиноамериканских исполнительниц, продавшей около 80 миллионов копий альбомов и получившей более 200 наград, среди которых есть американские и латинские премии Грэмми. Причем свою первую "Золотую звезду" Шакира получила в 1992 году, когда она была еще школьницей.

Шакира (полное имя: Шакира Изабель Мебарак Риполл) считается одной из ведущих поп-звезд мировой величины. Она родилась 2 февраля 1977 года в Барранкилье (Колумбия). Ее мать колумбийка, отец имеет ливанские корни. С раннего детства воспитывалась в строгих христианских традициях, прекрасно говорит на арабском и португальском языках. Шакира написала свою первую песню, когда ей было 8 лет, но подлинный успех к ней пришел позднее, несмотря на многочисленные победы в детских конкурсах.

Профессиональная карьера Шакиры началась в 1991 году выпуском первого альбома Magia ("Магия"), который потерпел фиаско. Следующий альбом, записанный Шакирой в 15 лет, назывался Peligro ("Опасность") и тоже не принес ей громкого успеха, хотя в Латинской Америке она уже считалась восходящей звездой. Мировая слава пришла к певице в 1995 году, после выхода в свет альбома Pies Descalzos ("Босые ноги"), выпущенного компанией Sony и ставшего "платиновым" альбомом в США.

После этого успеха Шакира почти два года провела в международном турне. Следующий альбом Donde Estan Los Ladrones? ("Где воры?") оказался еще более популярным, чем предыдущий. Синглы из него регулярно занимали первые строки в хит-парадах, а в 2000 году концертный альбом Шакиры MTV Unplugged приобрел статус "дважды платинового альбома США".

С 2001 года Шакира начала петь и выпускать альбомы на английском, и вновь ей сопутствовал успех в США и других странах мира. Она выпустила альбомы "Laundry Service" (2001) и "Oral Fixation" (2005), в которых вновь порой звучали ближневосточные мотивы. "Я слияние белого и чёрного, поп- и рок-культур – ливанского отца и испанской матери, колумбийского фольклора и арабского танца, хотя мне нравится и американская музыка", – говорила она о своем творчестве.

Потом Шакира выпустила еще три альбома: "She Wolf" (2009), "Sale el Sol" (2010) и "Shakira" (2014). Кроме того, снялась в нескольких сериалах и телешоу.

Шакира давно уже стала не просто исполнителем, а символом красоты и женственности. Она регулярно попадает в международные рейтинги самых желанных и красивых женщин.

С 2003 года Шакира является послом Международного чрезвычайного детского фонда ООН (UNICEF). В этом качестве в 2011 году она побывала в Израиле, приняв приглашение президента Шимона Переса, несмотря на критику со стороны ливанских и палестинских арабов.